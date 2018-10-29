У Луцьку злодій заліз через вікно до квартири молодої дівчини і обікрав її

У Луцьку поліцейські затримала квартирного злодія.Уніч на понеділок, 6 квітня, чоловік через вікно проник до квартири 26-річної лучанки та викрав із помешкання речі повсякденного вжитку на суму понад 10 тис. грн., - пише ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий 24-річний житель Луцька, його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Викрадені речі вилучили. До слова, правоохоронці вже встановили причетність зловмисника до вчинення ще однієї квартирної крадіжки на території міста.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку поєднану із проникненням у житло.Після оголошення підозри затриманому слідчі клопотатимуть про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.