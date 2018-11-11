Великдень обернувся бідою: тяжко хворому волинянину потрібні кошти на лікування





Оскільки хвороба виникла й розвинулась досить швидко, то сім’я виявилась не готовою до такого. Усі збереження родини уже закінчилися. Тож рідні Юрія Дубинюка просять небайдужих допомогти коштами на лікування, адже суми, які йдуть на медикаменти, непосильні для них, - пише повідомляє



Прохання про допомогу опублікувала у facebook донька захворілого Тетяна Дубинюк. За її словами, щоденно на лікування її батька необхідно кілька десятків тисяч гривень. Лише три дні перебування у лікарні обійшлося родині в 60 тисяч гривень.



“Потрібно терміново зібрати кошти. Прошу всіх небайдужих допомогти“, – звертається донька до краян.



Усі охочі допомогти можуть переказати гроші за такими реквізитами:



Номер картки: 5168 7573 8476 7911 Дубинюк Тетяна Юріївна



За додатковою інформацією можна звернутись за номером телефону доньки захворілого Аліни: 097 63 24 562

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дубинюку Юрію із села Грибовиця Іваничівського району потрібна допомога. Святковий день Великодня обернувся для родини бідою. Раптово захворів голова родини. Зараз він у комі. Лікарі поставили діагноз: демієлінізуюча полінейропатія.Оскільки хвороба виникла й розвинулась досить швидко, то сім’я виявилась не готовою до такого. Усі збереження родини уже закінчилися. Тож рідні Юрія Дубинюка просять небайдужих допомогти коштами на лікування, адже суми, які йдуть на медикаменти, непосильні для них, - пише повідомляє Нововолинськ.com Прохання про допомогу опублікувала у facebook донька захворілого Тетяна Дубинюк. За її словами, щоденно на лікування її батька необхідно кілька десятків тисяч гривень. Лише три дні перебування у лікарні обійшлося родині в 60 тисяч гривень.“Потрібно терміново зібрати кошти. Прошу всіх небайдужих допомогти“, – звертається донька до краян.Усі охочі допомогти можуть переказати гроші за такими реквізитами:Номер картки: 5168 7573 8476 7911 Дубинюк Тетяна ЮріївнаЗа додатковою інформацією можна звернутись за номером телефону доньки захворілого Аліни: 097 63 24 562

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