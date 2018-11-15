На Захід – потепління, в столицю – холод: синоптик озвучила прогноз на День пам’яті і примирення

Вже завтра, 8 травня, у західних областях України, включно з Карпатами, потепліє, опади припиняться.Про це повідомила синоптикЗа її словами, завтра у західних областях ще можливі невеликі опади можливі, але слабкі та місцями.Температура повітря у західних областях 8-го травня хоча й трохи, але підвищиться, вдень до +11+14 градусів. Проте найближчої ночі можливі заморозки 0-3 градуси!За інформацією Діденко, на Півночі та у більшості центральних областей України, навпаки, відчутно похолодає. Протягом дня очікується +9+12 градусів. Хіба що Дніпро та його райони ще затримаються у теплому повітрі, до +16+20 градусів.Із північних областей: на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині завтра буде без істотних опадів, на Сумщині - грозові дощі.У центральних областях - місцями дощі, на Дніпропетровщині погримлять грози."Важливий нюанс - завтра на Півночі та в Центрі ймовірний сильний вітер", - написала синоптик.За її прогнозами, у південній частині України завтра, 8 травня, дощі чергуватимуться із сонячними проясненнями. Вітряно. Температура буде з фортелями - на Одещині та в Криму +10+15 градусів, на Миколаївщині та Херсонщині +12+17 градусів, на Запоріжжі до +20+23 градусів.Схід України завтра, 8 травня, отримає своє порцію дощів - туди зібрався атмосферний фронт. Тому 8 травня у східних областях пройдуть дощі, прогримлять грози. Температура повітря досягне протягом дня +19+24 градусів.8-го травня, у День пам`яті та примирення, у столиці похолодає, вдень температура повітря не перевищить +12 градусів. Завтра вранці вологі хмари можуть ще закривати київське небо, проте все ж середа передбачається без опадів, переважно сухою.