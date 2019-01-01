Карпати засипало снігом. ВІДЕО
Сьогодні, 12:38
У Верховинському районі Івано-Франківської області випав сніг.
Про це голова Верховинської райради Іван Шкіндюк повідомив у Facebook, опублікувавши відповідне відео, передає УНН.
Голова Верховинської районної ради зняв відео, поки їхав у автівці вздовж Буковецького перевалу. На ньому видно, як територію засипає снігом.
"В горах цікаво і весело, хто не живе у горах не зрозуміє", - написав Шкіндюк.
Нагадаємо, 15 квітня Карпати знову засипало снігом.
Yа сьогодні в Україні оголосили штормове поопередження. У західних областях очікується значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом.
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Про це голова Верховинської райради Іван Шкіндюк повідомив у Facebook, опублікувавши відповідне відео, передає УНН.
Голова Верховинської районної ради зняв відео, поки їхав у автівці вздовж Буковецького перевалу. На ньому видно, як територію засипає снігом.
"В горах цікаво і весело, хто не живе у горах не зрозуміє", - написав Шкіндюк.
Нагадаємо, 15 квітня Карпати знову засипало снігом.
Yа сьогодні в Україні оголосили штормове поопередження. У західних областях очікується значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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