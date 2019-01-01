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Карпати засипало снігом. ВІДЕО

Карпати засипало снігом. ВІДЕО
У Верховинському районі Івано-Франківської області випав сніг.

Про це голова Верховинської райради Іван Шкіндюк повідомив у Facebook, опублікувавши відповідне відео, передає УНН.

Голова Верховинської районної ради зняв відео, поки їхав у автівці вздовж Буковецького перевалу. На ньому видно, як територію засипає снігом.

"В горах цікаво і весело, хто не живе у горах не зрозуміє", - написав Шкіндюк.

Нагадаємо, 15 квітня Карпати знову засипало снігом.

Yа сьогодні в Україні оголосили штормове поопередження. У західних областях очікується значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом.


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Теги: cніг, Карпати
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