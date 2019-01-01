Карпати засипало снігом. ВІДЕО





Про це голова Верховинської райради Іван Шкіндюк повідомив у Facebook, опублікувавши відповідне відео, передає



Голова Верховинської районної ради зняв відео, поки їхав у автівці вздовж Буковецького перевалу. На ньому видно, як територію засипає снігом.



"В горах цікаво і весело, хто не живе у горах не зрозуміє", - написав Шкіндюк.



Нагадаємо, 15 квітня Карпати знову засипало снігом.



Yа сьогодні в Україні оголосили штормове поопередження. У західних областях очікується значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховинському районі Івано-Франківської області випав сніг.Про це голова Верховинської райрадиповідомив у Facebook, опублікувавши відповідне відео, передає УНН Голова Верховинської районної ради зняв відео, поки їхав у автівці вздовж Буковецького перевалу. На ньому видно, як територію засипає снігом."В горах цікаво і весело, хто не живе у горах не зрозуміє", - написав Шкіндюк.Нагадаємо, 15 квітня Карпати знову засипало снігом.Yа сьогодні в Україні оголосили штормове поопередження. У західних областях очікується значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

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