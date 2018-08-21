Потоп у Вінниці: злива паралізувала місто
Сьогодні, 13:00
Сильна злива у Вінниці ввечері 6 травня затопила вулиці – автомобілі та будинки опинилися у водяній пастці.
Через сильні опади ливневі системи не встигали видаляти дощову воду, тому вулиці у низинних частинах міста затопило, - пишуть Факти.
Рятувальникам довелося відкачувати воду з цокольних поверхів житлових будинків та приватних домогосподарств на провулку Герцена, вулицях Лук`яновського, Брацлавській та Успенського.
Також бійці ДСНС допомагали водіям, автомобілі яких опинилися у водних пастках. Місцеві ЗМІ уточнюють, що багато автомобілістів через зливу загубили номерні знаки.
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Через сильні опади ливневі системи не встигали видаляти дощову воду, тому вулиці у низинних частинах міста затопило, - пишуть Факти.
Рятувальникам довелося відкачувати воду з цокольних поверхів житлових будинків та приватних домогосподарств на провулку Герцена, вулицях Лук`яновського, Брацлавській та Успенського.
Також бійці ДСНС допомагали водіям, автомобілі яких опинилися у водних пастках. Місцеві ЗМІ уточнюють, що багато автомобілістів через зливу загубили номерні знаки.
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