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Потоп у Вінниці: злива паралізувала місто

Потоп у Вінниці: злива паралізувала місто
Сильна злива у Вінниці ввечері 6 травня затопила вулиці – автомобілі та будинки опинилися у водяній пастці.

Через сильні опади ливневі системи не встигали видаляти дощову воду, тому вулиці у низинних частинах міста затопило, - пишуть Факти.

Рятувальникам довелося відкачувати воду з цокольних поверхів житлових будинків та приватних домогосподарств на провулку Герцена, вулицях Лук`яновського, Брацлавській та Успенського.

Також бійці ДСНС допомагали водіям, автомобілі яких опинилися у водних пастках. Місцеві ЗМІ уточнюють, що багато автомобілістів через зливу загубили номерні знаки.


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Теги: Вінниця, потоп, злива
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