Потоп у Вінниці: злива паралізувала місто





Через сильні опади ливневі системи не встигали видаляти дощову воду, тому вулиці у низинних частинах міста затопило, - пишуть



Рятувальникам довелося відкачувати воду з цокольних поверхів житлових будинків та приватних домогосподарств на провулку Герцена, вулицях Лук`яновського, Брацлавській та Успенського.



Також бійці ДСНС допомагали водіям, автомобілі яких опинилися у водних пастках. Місцеві ЗМІ уточнюють, що багато автомобілістів через зливу загубили номерні знаки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сильна злива у Вінниці ввечері 6 травня затопила вулиці – автомобілі та будинки опинилися у водяній пастці.Через сильні опади ливневі системи не встигали видаляти дощову воду, тому вулиці у низинних частинах міста затопило, - пишуть Факти Рятувальникам довелося відкачувати воду з цокольних поверхів житлових будинків та приватних домогосподарств на провулку Герцена, вулицях Лук`яновського, Брацлавській та Успенського.Також бійці ДСНС допомагали водіям, автомобілі яких опинилися у водних пастках. Місцеві ЗМІ уточнюють, що багато автомобілістів через зливу загубили номерні знаки.

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