До якого віку варто народити дитину і як планувати вагітність: поради луцького акушера-гінеколога
Сьогодні, 09:10
Акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Алла Воробей розповіла, до якого віку бажано народити першу дитину і як правильно запланувати вагітність.
Про це лікар повідомила в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Алли Воробей, і вітчизняні, і іноземні спеціалісти радять народити першу дитину до 35 років. Однак бувають і виключення.
"Але ж кожна людина – індивідуальність, у кожної по-своєму складається життя, кожна жінка дорослішає по-різному. Тобто я б цю межу посунула трохи далі. До того ж, на сьогодні є метод екстракорпоральне запліднення (ред. – штучне запліднення), який допомагає багатьом жінкам завагітніти. Звичайно, вагітніють і в 35, і в 40, і в 43. Я знаю дуже багато щасливих матусь, які народили дитинку після 40-ка років. Жінки, яким минули ті золоті 35 років, теж мають право на вагітність", - відзначила акушер-гінеколог.
Вона наголосила, що вагітність обов'язково потрібно планувати. Насамперед бажано, аби дитина народилася у повноцінній сім'ї.
"Перш ніж зачати дитину, і жінка, і чоловік мають обстежитися. Жінка повинна сходити до акушера-гінеколога, проконсультуватися, здати аналізи, добре обстежитися, бо завдяки цьому можна попередити масу хвороб, і після цього лише варто планувати вагітність. Почасти передчасна вагітність не дуже добре закінчується. Звичайно, і при планових не можна гарантувати все на 100 %, але жінка має робити все залежне від себе і відчувати відповідальність перед майбутньою дитиною.
Велике блюзнірство жити як заманеться і потім переривати вагітність. Налаштувалися на другу дитину, вирішили, що так треба – значить потрібно планувати. Якщо ж не хочете дітей, на сьогодні є багато засобів контрацепції на будь-який смак, гаманець і стан жінки", - додала лікар.
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Про це лікар повідомила в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Алли Воробей, і вітчизняні, і іноземні спеціалісти радять народити першу дитину до 35 років. Однак бувають і виключення.
"Але ж кожна людина – індивідуальність, у кожної по-своєму складається життя, кожна жінка дорослішає по-різному. Тобто я б цю межу посунула трохи далі. До того ж, на сьогодні є метод екстракорпоральне запліднення (ред. – штучне запліднення), який допомагає багатьом жінкам завагітніти. Звичайно, вагітніють і в 35, і в 40, і в 43. Я знаю дуже багато щасливих матусь, які народили дитинку після 40-ка років. Жінки, яким минули ті золоті 35 років, теж мають право на вагітність", - відзначила акушер-гінеколог.
Вона наголосила, що вагітність обов'язково потрібно планувати. Насамперед бажано, аби дитина народилася у повноцінній сім'ї.
"Перш ніж зачати дитину, і жінка, і чоловік мають обстежитися. Жінка повинна сходити до акушера-гінеколога, проконсультуватися, здати аналізи, добре обстежитися, бо завдяки цьому можна попередити масу хвороб, і після цього лише варто планувати вагітність. Почасти передчасна вагітність не дуже добре закінчується. Звичайно, і при планових не можна гарантувати все на 100 %, але жінка має робити все залежне від себе і відчувати відповідальність перед майбутньою дитиною.
Велике блюзнірство жити як заманеться і потім переривати вагітність. Налаштувалися на другу дитину, вирішили, що так треба – значить потрібно планувати. Якщо ж не хочете дітей, на сьогодні є багато засобів контрацепції на будь-який смак, гаманець і стан жінки", - додала лікар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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