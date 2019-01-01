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Кір на Волині: захворіли ще 8 дітей

Кір на Волині: захворіли ще 8 дітей
У Володимир-Волинському та однойменному районі зафіксували 8 випадків захворювання на кір.

Про це розповів міський голова Володимира-Волинського під час наради 7-го травня, пише БУГ.

В той же час Катерина Чубок, головний лікар Комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги», зазначила, що протягом трьох останніх днів не було жодного звернення із симптомами кору. Також медик додала, що після цих випадків збільшився потік людей, які хочуть отримати щеплення.

«Більшість з тих хто захворів із села Крать Турійського району (село доєднане до Оваднівської ОТГ – ред.). Серед тих хто захворів є дітки до року, в яких батьки не були щеплені. Однак наголошу, що протягом останніх трьох днів випадків нових не зафіксували.

З початку року у нас було зафіксовано 109 випадків», – повідомив Петро Саганюк.

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Теги: кір, Волинь
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