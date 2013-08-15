Українців просять не їздити на південь Ізраїлю





Рекомендації оприлюднили на сайті консульської служби МЗС України, передає



"У зв’язку з черговою ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння та масованими ракетно-мінометними обстрілами південних територій Ізраїлю, (міста Ашкелон, Ашдод, Кірьят-Малахі, Сдерот, Нетівот, Мазкерет Батія, Кірьят-Экрон, Явне, Гедера, Кірьят-Гат, Тель-Шева, регіональні ради Шаар а-Негев, Сдот Негев, Бреннер, Эшколь, Хоф-Ашкелон, Йоав, Шафір, Лахіш, Бней Шімон, Беер-Тувія, Мерхавім, Нахал Сорек, Гдерот, Мате Ієгуда, Гезер), які розпочалися 04.05.2019 року, рекомендуємо громадянам України утриматися на даному етапі від відвідання зазначених територій та населених пунктів", - йдеться в повідомленні.



Консульська служба рекомендувала у разі перебування у населених пунктах країни, які розташовані у безпосередній близькості від Сектору Газа, під час включення сигналу повітряної тривоги невідкладно скористатися бомбосховищами.



"У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю або здоров’ю під час перебування на території Ізраїлю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за телефоном екстреного зв’язку: + 972 546 676 782, електронна пошта:



Раніше 6 травня ЗМІ повідомили, що Ізраїль і Палестина за посередництва Єгипту досягли угоди про припинення вогню в секторі Гази.



Водночас, в Ізраїлі заявили, що ізраїльська армія готова продовжувати удари по сектору Гази.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві закордонних справ України у зв'язку із черговою ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння дали низку рекомендацій громадянам України, які перебувають на півдні Ізраїлю або планують поїздку туди.Рекомендації оприлюднили на сайті консульської служби МЗС України, передає УНН "У зв’язку з черговою ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння та масованими ракетно-мінометними обстрілами південних територій Ізраїлю, (міста Ашкелон, Ашдод, Кірьят-Малахі, Сдерот, Нетівот, Мазкерет Батія, Кірьят-Экрон, Явне, Гедера, Кірьят-Гат, Тель-Шева, регіональні ради Шаар а-Негев, Сдот Негев, Бреннер, Эшколь, Хоф-Ашкелон, Йоав, Шафір, Лахіш, Бней Шімон, Беер-Тувія, Мерхавім, Нахал Сорек, Гдерот, Мате Ієгуда, Гезер), які розпочалися 04.05.2019 року, рекомендуємо громадянам України утриматися на даному етапі від відвідання зазначених територій та населених пунктів", - йдеться в повідомленні.Консульська служба рекомендувала у разі перебування у населених пунктах країни, які розташовані у безпосередній близькості від Сектору Газа, під час включення сигналу повітряної тривоги невідкладно скористатися бомбосховищами."У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю або здоров’ю під час перебування на території Ізраїлю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за телефоном екстреного зв’язку: + 972 546 676 782, електронна пошта: [email protected] або на "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected] ", - порадили у консульській службі.Раніше 6 травня ЗМІ повідомили, що Ізраїль і Палестина за посередництва Єгипту досягли угоди про припинення вогню в секторі Гази.Водночас, в Ізраїлі заявили, що ізраїльська армія готова продовжувати удари по сектору Гази.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію