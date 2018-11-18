Волинського добровольця нагородили орденом. ФОТО





Про це чоловік написав на власній сторінці у Facebook, передає



«Мав честь воювати за Україну з її найкращими синами та дочками», – йдеться у дописі.



Добровольцю вручили посвідчення та нагрудний знак.



Довідково:



Вказану нагороду виготовляє ТзОВ «Герольдмайстер» у Києві. Нагородження можуть здійснювати командири воєнізованих підрозділів, громадські і волонтерські організації.





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