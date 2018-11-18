Волинського добровольця нагородили орденом. ФОТО
Сьогодні, 18:42
Учасника АТО Миколу Габдулхакова із Рожища нагородили орденом «Лицарський Хрест Добровольця».
Про це чоловік написав на власній сторінці у Facebook, передає Район.Рожище.
«Мав честь воювати за Україну з її найкращими синами та дочками», – йдеться у дописі.
Добровольцю вручили посвідчення та нагрудний знак.
Довідково:
Вказану нагороду виготовляє ТзОВ «Герольдмайстер» у Києві. Нагородження можуть здійснювати командири воєнізованих підрозділів, громадські і волонтерські організації.
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Про це чоловік написав на власній сторінці у Facebook, передає Район.Рожище.
«Мав честь воювати за Україну з її найкращими синами та дочками», – йдеться у дописі.
Добровольцю вручили посвідчення та нагрудний знак.
Довідково:
Вказану нагороду виготовляє ТзОВ «Герольдмайстер» у Києві. Нагородження можуть здійснювати командири воєнізованих підрозділів, громадські і волонтерські організації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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