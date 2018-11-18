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Волинського добровольця нагородили орденом. ФОТО

Волинського добровольця нагородили орденом. ФОТО
Учасника АТО Миколу Габдулхакова із Рожища нагородили орденом «Лицарський Хрест Добровольця».

Про це чоловік написав на власній сторінці у Facebook, передає Район.Рожище.

«Мав честь воювати за Україну з її найкращими синами та дочками», – йдеться у дописі.

Добровольцю вручили посвідчення та нагрудний знак.

Довідково:

Вказану нагороду виготовляє ТзОВ «Герольдмайстер» у Києві. Нагородження можуть здійснювати командири воєнізованих підрозділів, громадські і волонтерські організації.

Волинського добровольця нагородили орденом. ФОТО

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Теги: нагорода, орден, Волинь, Рожище
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