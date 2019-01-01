На Київщині п’яний депутат на смерть збив атовця та його батька

Олександр Омеляшко та його батько стали жертвами ДТП, яке скоїв на Київщині 6 травня п’яний депутат.



Загиблий воював за незалежність України у складі 11-го батальйону "Київська Русь", повідомили у Facebook друзі Омеляшка. Відповідний пост був розміщений на сторінці "11 батальйон братство", - пише



"Вчора (6 травня. — Ред.) ввечері біля села Сотниківка автомобіль збив нашого побратима Омеляшка Олександра разом із його батьком, обидва загинули. Дата похорону невідома, орієнтовно 8 травня", — повідомив друг загиблого.



Ім'я депутата, який скоїв наїзд на мотоцикл Омеляшка, не розголошується. Під час затримання в його крові виявили 2 проміле алкоголю. Відомо, що йому 32 роки.



Олександр Омеляшко (праворуч)

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