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На Київщині п’яний депутат на смерть збив атовця та його батька

На Київщині п’яний депутат на смерть збив атовця та його батька
Ветеран АТО Олександр Омеляшко та його батько стали жертвами ДТП, яке скоїв на Київщині 6 травня п’яний депутат.

Загиблий воював за незалежність України у складі 11-го батальйону "Київська Русь", повідомили у Facebook друзі Омеляшка. Відповідний пост був розміщений на сторінці "11 батальйон братство", - пише Обозреватель.

"Вчора (6 травня. — Ред.) ввечері біля села Сотниківка автомобіль збив нашого побратима Омеляшка Олександра разом із його батьком, обидва загинули. Дата похорону невідома, орієнтовно 8 травня", — повідомив друг загиблого.

Ім'я депутата, який скоїв наїзд на мотоцикл Омеляшка, не розголошується. Під час затримання в його крові виявили 2 проміле алкоголю. Відомо, що йому 32 роки.

Олександр Омеляшко (праворуч)
Олександр Омеляшко (праворуч)

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Теги: смерть атовець, Київщина
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