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У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО

У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО
За кошти, виручені від продажу вхідних квитків, у луцькому звіринці побудували новий вольєр.

Про це повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.

«З приємністю повідомляємо, що ще напередодні свят, започатковуючи відпочинковий сезон-2019, відкрили перший цьогоріч вольєр, який звели за власнозароблені кошти, які отримуємо від реалізації квитків. Його вартість - 132 тисячі гривень», – пишуть у зоопарку.

Цікаво, що у вольєрі житиме орлан.

«На наше переконання, це ще один із невеличких, але важлививх кроків у розвитку нашого КП та забезпечення усім підопічним комфортних умов проживання. І - як це кажуть - далі буде!» – йдеться у повідомленні.

У дописі зазначили, що зоопарк має позитивну тенденцію до збільшення кількості відвідувачів.

«Отож, працюємо далі! І дякуємо за спільні зусилля» – йдеться у дописі.

У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО
У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО
У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО
У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО
У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО
У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО
У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО
У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО

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Теги: зоопарк, Луцьк
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