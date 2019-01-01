У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО

За кошти, виручені від продажу вхідних квитків, у луцькому звіринці побудували новий вольєр.Про це повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.«З приємністю повідомляємо, що ще напередодні свят, започатковуючи відпочинковий сезон-2019, відкрили перший цьогоріч вольєр, який звели за власнозароблені кошти, які отримуємо від реалізації квитків. Його вартість - 132 тисячі гривень», – пишуть у зоопарку.Цікаво, що у вольєрі житиме орлан.«На наше переконання, це ще один із невеличких, але важлививх кроків у розвитку нашого КП та забезпечення усім підопічним комфортних умов проживання. І - як це кажуть - далі буде!» – йдеться у повідомленні.У дописі зазначили, що зоопарк має позитивну тенденцію до збільшення кількості відвідувачів.«Отож, працюємо далі! І дякуємо за спільні зусилля» – йдеться у дописі.