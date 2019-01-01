У луцькому зоопарку побудували вольєр за кошти від продажу квитків. ФОТО
Сьогодні, 14:03
За кошти, виручені від продажу вхідних квитків, у луцькому звіринці побудували новий вольєр.
Про це повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.
«З приємністю повідомляємо, що ще напередодні свят, започатковуючи відпочинковий сезон-2019, відкрили перший цьогоріч вольєр, який звели за власнозароблені кошти, які отримуємо від реалізації квитків. Його вартість - 132 тисячі гривень», – пишуть у зоопарку.
Цікаво, що у вольєрі житиме орлан.
«На наше переконання, це ще один із невеличких, але важлививх кроків у розвитку нашого КП та забезпечення усім підопічним комфортних умов проживання. І - як це кажуть - далі буде!» – йдеться у повідомленні.
У дописі зазначили, що зоопарк має позитивну тенденцію до збільшення кількості відвідувачів.
«Отож, працюємо далі! І дякуємо за спільні зусилля» – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.
«З приємністю повідомляємо, що ще напередодні свят, започатковуючи відпочинковий сезон-2019, відкрили перший цьогоріч вольєр, який звели за власнозароблені кошти, які отримуємо від реалізації квитків. Його вартість - 132 тисячі гривень», – пишуть у зоопарку.
Цікаво, що у вольєрі житиме орлан.
«На наше переконання, це ще один із невеличких, але важлививх кроків у розвитку нашого КП та забезпечення усім підопічним комфортних умов проживання. І - як це кажуть - далі буде!» – йдеться у повідомленні.
У дописі зазначили, що зоопарк має позитивну тенденцію до збільшення кількості відвідувачів.
«Отож, працюємо далі! І дякуємо за спільні зусилля» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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