Потяг «Львів-Ковель» не курсуватиме декілька днів





Так, у зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, - інформує прес-служба «Львівської залізниці».



Упродовж 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 травня 2019 року не курсуватиме поїзд №6072 сполученням Львів – Ковель, а 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22 травня цього року не курсуватиме поїзд №6071 сполученням Ковель – Львів;



Тож пасажирів просять урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розкладі руху поїзда "Львів – Ковель" будуть тимчасові зміни.Так, у зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, - інформує прес-служба «Львівської залізниці».Упродовж 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 травня 2019 року не курсуватиме поїзд №6072 сполученням Львів – Ковель, а 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22 травня цього року не курсуватиме поїзд №6071 сполученням Ковель – Львів;Тож пасажирів просять урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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