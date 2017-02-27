Потяг «Львів-Ковель» не курсуватиме декілька днів
Сьогодні, 14:07
У розкладі руху поїзда "Львів – Ковель" будуть тимчасові зміни.
Так, у зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, - інформує прес-служба «Львівської залізниці».
Упродовж 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 травня 2019 року не курсуватиме поїзд №6072 сполученням Львів – Ковель, а 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22 травня цього року не курсуватиме поїзд №6071 сполученням Ковель – Львів;
Тож пасажирів просять урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.
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Так, у зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, - інформує прес-служба «Львівської залізниці».
Упродовж 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 травня 2019 року не курсуватиме поїзд №6072 сполученням Львів – Ковель, а 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22 травня цього року не курсуватиме поїзд №6071 сполученням Ковель – Львів;
Тож пасажирів просять урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.
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