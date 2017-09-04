Стало відомо, хто може очолити дитячі спеціальні навчальні заклади Волині





Про це йшлося 7 травня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть



Як повідомив заступник керівника відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності Альберт Глітуха, очільників навчальних закладів мають призначити за результатами попередньо проведених конкурсів.



На посаду очільника Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» рекомендовано призначити Ярослава Вітра, а на посаду керівника Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату – Тамару Сітовську.



Так, призер міжнародних змагань, член збірної команди України, дворазовий чемпіон кубку України Ярослав Вітер розповів, що як майбутній очільник спортивної школи «Колос» розвиток її діяльності вбачає в налагодженні співпраці з федераціями різних видів спорту, наданні приміщень установи для проведення різноманітних змагань, а також популяризації здорового способу життя, зокрема через соціальні мережі.



Члени комісії підтримали проекти рішень. Призначити очільників установ мають на найближчій сесії облради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невдовзі мають призначити директорів двох спеціальних навчальних закладів: Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» і Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату.Про це йшлося 7 травня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть Волинські новини Як повідомив заступник керівника відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності Альберт Глітуха, очільників навчальних закладів мають призначити за результатами попередньо проведених конкурсів.На посаду очільника Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» рекомендовано призначити, а на посаду керівника Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату –Так, призер міжнародних змагань, член збірної команди України, дворазовий чемпіон кубку України Ярослав Вітер розповів, що як майбутній очільник спортивної школи «Колос» розвиток її діяльності вбачає в налагодженні співпраці з федераціями різних видів спорту, наданні приміщень установи для проведення різноманітних змагань, а також популяризації здорового способу життя, зокрема через соціальні мережі.Члени комісії підтримали проекти рішень. Призначити очільників установ мають на найближчій сесії облради.

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