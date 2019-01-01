Новий луцький джаз-клуб почав працювати у тестовому режимі





Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.



Нагадаємо, нещодавно у Луцьку, на вулиці Богдана Хмельницького, 1Б оголосили про відкриття джаз-клубу «Цитра».



«Друзі, починаємо працювати у режимі тест-драйв.

Забігайте на каву-вино-невино та поїсти.



Режим: розслаблено-дощовий

Відчинено з 13:00 до 22:00», – йдеться у дописі.

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