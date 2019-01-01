Новий луцький джаз-клуб почав працювати у тестовому режимі
Сьогодні, 14:50
Луцький джаз-клуб «Цитра» почав роботу у тестовому режимі.
Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.
Нагадаємо, нещодавно у Луцьку, на вулиці Богдана Хмельницького, 1Б оголосили про відкриття джаз-клубу «Цитра».
«Друзі, починаємо працювати у режимі тест-драйв.
Забігайте на каву-вино-невино та поїсти.
Режим: розслаблено-дощовий
Відчинено з 13:00 до 22:00», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.
Нагадаємо, нещодавно у Луцьку, на вулиці Богдана Хмельницького, 1Б оголосили про відкриття джаз-клубу «Цитра».
«Друзі, починаємо працювати у режимі тест-драйв.
Забігайте на каву-вино-невино та поїсти.
Режим: розслаблено-дощовий
Відчинено з 13:00 до 22:00», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На ставку біля Володимира виловили тіло чоловіка
Сьогодні, 14:55
Скільки коштує перша полуниця на луцькому ринку
Сьогодні, 14:54
Новий луцький джаз-клуб почав працювати у тестовому режимі
Сьогодні, 14:50
Потяг «Львів-Ковель» не курсуватиме декілька днів
Сьогодні, 14:07