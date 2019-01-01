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Новий луцький джаз-клуб почав працювати у тестовому режимі

Новий луцький джаз-клуб почав працювати у тестовому режимі
Луцький джаз-клуб «Цитра» почав роботу у тестовому режимі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку, на вулиці Богдана Хмельницького, 1Б оголосили про відкриття джаз-клубу «Цитра».

«Друзі, починаємо працювати у режимі тест-драйв.
Забігайте на каву-вино-невино та поїсти.

Режим: розслаблено-дощовий
Відчинено з 13:00 до 22:00», – йдеться у дописі.

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Теги: джаз-клуб, заклад, Луцьк
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