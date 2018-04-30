На ставку біля Володимира виловили тіло чоловіка





Про це інформує



5 травня 2019 року місцевий житель пішов з дому та не повернувся. Занепокоєна дружина наступного дня звернулася у поліцію, адже телефон чоловіка не відповідав.



Сьогодні, 7 травня, місцеві жителі помітили на ставку вудки та велосипед зниклого. Згодом з водойми дістали тіло чоловіка.



Наразі поліція проводить слідчі дії та встановлює усі деталі трагедії.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ставку у селі Овадне Володимир-Волинського району знайшли труп місцевого жителя.Про це інформує «ВолиньUA» 5 травня 2019 року місцевий житель пішов з дому та не повернувся. Занепокоєна дружина наступного дня звернулася у поліцію, адже телефон чоловіка не відповідав.Сьогодні, 7 травня, місцеві жителі помітили на ставку вудки та велосипед зниклого. Згодом з водойми дістали тіло чоловіка.Наразі поліція проводить слідчі дії та встановлює усі деталі трагедії.Головне фото – ілюстративне.

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