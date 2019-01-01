Кого з волинських учителів хочуть відзначити премією
Сьогодні, 15:44
Визначили п’ятьох осіб, яких рекомендуватимуть на відзначення в рамках Волинської обласної премії імені Йосипа Гошовського за заслуги у сфері освіти.
Про це йшлося 7 травня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть Волинські новини.
Так, на відзначення премією члени комісії рекомендували таких педагогів області:
- заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» № 2 міста Каменя-Каширського Лариса Лисюк;
- учитель біології опорного навчального закладу «Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області» Валентина Безека;
- директор опорного навчального закладу НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Оксана Сахарчук;
- вчитель історії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир Данилюк;
- учитель фізики та астрономії Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради Іван Дубенський.
Остаточне рішення – за сесією Волинської обласної ради.
Зазначимо, що щороку вручають сім премій: дві у сфері науки та п’ять у сфері освіти.
Розмір премії становить чотири мінімальних заробітних плати одноразової матеріальної виплати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося 7 травня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть Волинські новини.
Так, на відзначення премією члени комісії рекомендували таких педагогів області:
- заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» № 2 міста Каменя-Каширського Лариса Лисюк;
- учитель біології опорного навчального закладу «Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області» Валентина Безека;
- директор опорного навчального закладу НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Оксана Сахарчук;
- вчитель історії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир Данилюк;
- учитель фізики та астрономії Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради Іван Дубенський.
Остаточне рішення – за сесією Волинської обласної ради.
Зазначимо, що щороку вручають сім премій: дві у сфері науки та п’ять у сфері освіти.
Розмір премії становить чотири мінімальних заробітних плати одноразової матеріальної виплати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» організовують табір міського типу*
Сьогодні, 16:01
У Володимирі чоловік побив 58-річну місцеву жительку
Сьогодні, 15:52
Кого з волинських учителів хочуть відзначити премією
Сьогодні, 15:44
Луцький гінеколог розповіла, як розпізнати «жіночу» хворобу
Сьогодні, 15:30
Померлий у луцькому СІЗО – чоловік з Хмельниччини
Сьогодні, 15:15