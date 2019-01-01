Кого з волинських учителів хочуть відзначити премією





Про це йшлося 7 травня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть



Так, на відзначення премією члени комісії рекомендували таких педагогів області:



- заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» № 2 міста Каменя-Каширського Лариса Лисюк;



- учитель біології опорного навчального закладу «Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області» Валентина Безека;



- директор опорного навчального закладу НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Оксана Сахарчук;



- вчитель історії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир Данилюк;



- учитель фізики та астрономії Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради Іван Дубенський.



Остаточне рішення – за сесією Волинської обласної ради.



Зазначимо, що щороку вручають сім премій: дві у сфері науки та п’ять у сфері освіти.



Розмір премії становить чотири мінімальних заробітних плати одноразової матеріальної виплати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Визначили п’ятьох осіб, яких рекомендуватимуть на відзначення в рамках Волинської обласної премії імені Йосипа Гошовського за заслуги у сфері освіти.Про це йшлося 7 травня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть Волинські новини Так, на відзначення премією члени комісії рекомендували таких педагогів області:- заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» № 2 міста Каменя-Каширського- учитель біології опорного навчального закладу «Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області»- директор опорного навчального закладу НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»- вчитель історії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського- учитель фізики та астрономії Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної радиОстаточне рішення – за сесією Волинської обласної ради.Зазначимо, що щороку вручають сім премій: дві у сфері науки та п’ять у сфері освіти.Розмір премії становить чотири мінімальних заробітних плати одноразової матеріальної виплати.

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