У Володимирі чоловік побив 58-річну місцеву жительку
Сьогодні, 15:52
У Володимирі-Волинському на вулиці Софії Ковалевської чоловік вдарив 58-річну жінку в обличчя.
Про це пише Володимир Медіа.
До Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 58-річна жителька міста Людмила про те, що 30 квітня, близько 23:30, візуально знайомий їй чоловік на ім'я Сергій спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді забою правої сторони обличчя.
Зазначимо, що жінка звернулась до поліції лише у понеділок, 6 травня.
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Про це пише Володимир Медіа.
До Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 58-річна жителька міста Людмила про те, що 30 квітня, близько 23:30, візуально знайомий їй чоловік на ім'я Сергій спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді забою правої сторони обличчя.
Зазначимо, що жінка звернулась до поліції лише у понеділок, 6 травня.
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