У Володимирі чоловік побив 58-річну місцеву жительку





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До Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 58-річна жителька міста Людмила про те, що 30 квітня, близько 23:30, візуально знайомий їй чоловік на ім'я Сергій спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді забою правої сторони обличчя.



Зазначимо, що жінка звернулась до поліції лише у понеділок, 6 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Софії Ковалевської чоловік вдарив 58-річну жінку в обличчя.Про це пише Володимир Медіа До Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 58-річна жителька міста Людмила про те, що 30 квітня, близько 23:30, візуально знайомий їй чоловік на ім'я Сергій спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді забою правої сторони обличчя.Зазначимо, що жінка звернулась до поліції лише у понеділок, 6 травня.

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