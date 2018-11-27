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У Володимирі чоловік побив 58-річну місцеву жительку

У Володимирі чоловік побив 58-річну місцеву жительку
У Володимирі-Волинському на вулиці Софії Ковалевської чоловік вдарив 58-річну жінку в обличчя.

Про це пише Володимир Медіа.

До Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 58-річна жителька міста Людмила про те, що 30 квітня, близько 23:30, візуально знайомий їй чоловік на ім'я Сергій спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді забою правої сторони обличчя.

Зазначимо, що жінка звернулась до поліції лише у понеділок, 6 травня.

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Теги: Володимир-Волинський, поліція, Волинь, побиття
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