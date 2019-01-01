У «Промені» організовують табір міського типу*
Сьогодні, 16:01
Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», що знаходиться на 2-му поверсі РЦ «Промінь» організовує оновлену розважальну програму «Супер літній табір: подорож світом».
Табір буде працювати позмінно з 9:00 до 18:00 на базі дитячого комплексу.
Зміна триватиме 5 робочих днів – з понеділка по п'ятницю. Записатись у табір можна з 14 травня безпосередньо у ДРК «Смугастий носоріг».
Детальна інформація щодо запису та програми табору за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.
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Табір буде працювати позмінно з 9:00 до 18:00 на базі дитячого комплексу.
Зміна триватиме 5 робочих днів – з понеділка по п'ятницю. Записатись у табір можна з 14 травня безпосередньо у ДРК «Смугастий носоріг».
Детальна інформація щодо запису та програми табору за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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