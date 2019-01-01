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У «Промені» організовують табір міського типу*

У «Промені» організовують табір міського типу*
Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», що знаходиться на 2-му поверсі РЦ «Промінь» організовує оновлену розважальну програму «Супер літній табір: подорож світом».

Табір буде працювати позмінно з 9:00 до 18:00 на базі дитячого комплексу.

Зміна триватиме 5 робочих днів – з понеділка по п'ятницю. Записатись у табір можна з 14 травня безпосередньо у ДРК «Смугастий носоріг».

Детальна інформація щодо запису та програми табору за телефоном: +380 (66) 755 07 57.

Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.

У «Промені» організовують табір міського типу*
У «Промені» організовують табір міського типу*
У «Промені» організовують табір міського типу*
У «Промені» організовують табір міського типу*
У «Промені» організовують табір міського типу*
У «Промені» організовують табір міського типу*

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Теги: Промінь, Смугастий носоріг
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