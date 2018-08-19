У волинському ліцеї-інтернаті протікає дах. ВІДЕО





Про це повідомили на Facebook-сторінці



Фото та відео журналістам надіслали люди, яким небайдужа доля навчального закладу.



Зазначають, що ситуація з дахом гуртожитку вже триває роками. Капітальний ремонт даху збиралися провести у 2016 році, навіть провели тендер на понад 700 тисяч гривень, але ремонт так і не відбувся.



Журналісти звернулися за поясненнями до директора ліцею Юрія Лазаренка. Посадовець каже, що неодноразово подавав документи на фінансування ремонту до Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА, звертався з проблемою до народного депутата, але ситуація досі не вирішилась.



З бюджету в останні роки, зі слів Юрія Лазаренка, виділили невеликі суми, які ліцей витратив на придбання матеріалів для ремонту. Однак, коштів на виконання самих робіт досі немає. Для цього адміністрація закладу навіть звернулася до батьків, чиї діти тут навчаються, аби спільними зусиллями зібрати кошти і вирішити проблему з дахом.



Ще більше погіршив ситуацію весняний буревій, який, зі слів директора, пошматував залишки даху, які досі лишалися, що і спричинило затоплення дощем.



Директор закладу розповів, що дітей відселили із кімнат, які затоплює, в запасні приміщення.



«Ліцей перебуває в підпорядкуванні Волинської обласної ради, яка вже півроку як не може зібратися на сесію. Окремі посадовці, вочевидь, вважають, що в області немає проблем, які потрібно вирішувати», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинському науковому ліцеї-інтернаті протікає дах.Про це повідомили на Facebook-сторінці «Сила Правди» Фото та відео журналістам надіслали люди, яким небайдужа доля навчального закладу.Зазначають, що ситуація з дахом гуртожитку вже триває роками. Капітальний ремонт даху збиралися провести у 2016 році, навіть провели тендер на понад 700 тисяч гривень, але ремонт так і не відбувся.Журналісти звернулися за поясненнями до директора ліцею. Посадовець каже, що неодноразово подавав документи на фінансування ремонту до Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА, звертався з проблемою до народного депутата, але ситуація досі не вирішилась.З бюджету в останні роки, зі слів Юрія Лазаренка, виділили невеликі суми, які ліцей витратив на придбання матеріалів для ремонту. Однак, коштів на виконання самих робіт досі немає. Для цього адміністрація закладу навіть звернулася до батьків, чиї діти тут навчаються, аби спільними зусиллями зібрати кошти і вирішити проблему з дахом.Ще більше погіршив ситуацію весняний буревій, який, зі слів директора, пошматував залишки даху, які досі лишалися, що і спричинило затоплення дощем.Директор закладу розповів, що дітей відселили із кімнат, які затоплює, в запасні приміщення.«Ліцей перебуває в підпорядкуванні Волинської обласної ради, яка вже півроку як не може зібратися на сесію. Окремі посадовці, вочевидь, вважають, що в області немає проблем, які потрібно вирішувати», – йдеться у дописі.

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