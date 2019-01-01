У «Промені» організовують вечірки в американському стилі*





Окрім поїдання бургерів на барній стійці Grand Central бармени провели майстер-клас з приготування коктейлів.



Ведучий розважав гостей та розігрував сертифікати від закладів Grand Central.



Вечірка GRAND FRIDAY проходитиме щоп’ятниці. Так, цієї п’ятниці, 10 травня, вона розпочнеться традиційно о 21:00.



Вхід вільний.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 травня у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» пройшла вечірка у американському стилі – GRAND FRIDAY з поїданням бургерів від Ring Cafe на швидкість. Був встановлений рекорд у 1:20:35 хвилини.Окрім поїдання бургерів на барній стійці Grand Central бармени провели майстер-клас з приготування коктейлів.Ведучий розважав гостей та розігрував сертифікати від закладів Grand Central.Вечірка GRAND FRIDAY проходитиме щоп’ятниці. Так, цієї п’ятниці, 10 травня, вона розпочнеться традиційно о 21:00.Вхід вільний.Соціальні мережі закладу: https://www.facebook.com/promin.grand.central/ та https://www.instagram.com/promin_grand_central/

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