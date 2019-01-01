Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 травня

На Волині 8 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. с.Брани09:00-17:00Дім молитвис. Брани:вул. Волиця,вул. Мелники,вул. Павликивул. Бодинька1. 10:00-16:00с.Радовичі територія ферми чистка траси2. 10:00-16:00с.Соснина вул.Б.Хмельницького 54-961. 09:30 – 16:00Бар «Оболонь», м-н «Березка».с.Видерта, вул. Ковельська2. 09:30 – 17:00с.Добре, вул. Заполі.3.КТП-299 Л-609:30 – 17:00СТТ Бузаки (контора), ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення.с.Бузаки, вул.. Восьмого Березня.Вимкнень споживачів не заплановано1.ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"(МВ-10 Л.20-19)9:00-17:00ПАТ "Ковель-Вапно"ФОП Юрко Л.В.смт.ЛюблинецьІнформацію не надано1. 13:30-17:00вул. Малоомелянівськавул. Тарасова, 38-80, 53-85вул. Челюськінавул. Педагогічнавул. Західнавул. Зеленавул. Садовавул. Рєпінапров. Садовийпров. 7-й 8-й Малоомелянівські1.КТП-25510:00 – 17:00С/р с. Промінь: с. Мстишин – школа, ФАПс. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова2. 09:30 – 17:00Артсвердловина, ТзОВ"Силует" ЛТД, КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ", ОСББ. "Наш дім", Буд.культ., ФОП Іскарєв Олег Леонідович, ФОП Терефельський Віктор Валерійович, Філія ПрАТ"Київстар"у м.Львові.с. Милуші вул. 35 років Перемоги, Польова, Тарасова, 60-66 (парні), вул. Тарасова, 12-60 парні номери(права сторона як їхати на Ковель), Тиха.1.ПЛ 10 Л 52-02від ЛР-166 ЗТП 24410:00-17:00С Згорани Мукомольний цех .санаторійс. Крушинець, Гуменці, Сильне, част Згорани вул.Садова буд.15 Польова Ланкова 1-го ТравняКТП 47110:00 – 17:00Магазин кафеСМТ Шацьк вул. Волі Стуса Лесі- українкиВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00Церква.с. Цміни1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1509:00-17:00м.Нововолинськвул.Зеленавул.Б.Хмельницького, 10-30, 11-25Інформацію не надано1. 9:00-17:00с.Озденіж магазин, ФАП.с.Озденіж вул.Садова.2.9:00-17:00с.Озденіж3.ПЛ-0,4 кВ від КТП-3789:00-17:00м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.4.ПЛ-0,4 кВ від КТП-529:00-17:00с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.5.ПЛ-0,4 кВ від КТП-1709:00-17:00с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.6.ПЛ-0,4 кВ від КТП-4029:00-17:00с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.7.ПЛ-0,4 кВ від КТП-3639:00-17:00м.Рожище центр молоді.м.Рожище вул.Незалежності,61,67, Шевченка, 8.8.Л34-049:00-17:00с.Щурин церква, млин, зерносклад, бригада, БССЗ, контора с/р, дитячий садок, поштове відділення, АТС, ППМ,магазин, чайна, амбулаторія, клуб, школа, молоко пункт.с.Квітневе магазин, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник,с.Щурин (повністю)с.Квітневе (повністю)9.ПЛ-0,4 кВ від КТП-2439:00-17:00м.Рожище ГРП, магазин.м.Рожище вул.Шевченка, 51-106,2-56, Незалежності, 65, 69, 71.10.Л43-039:00-17:00с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)11.ПЛ-0,4 кВ від КТП-2989:00-17:00с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв'язку, ППМ, БССЗ, майстерня.с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.1. 10:00-16:00П П Шлапайсмт Ст Вижва вул..Спортивна, Кринична, Обїздна2. 10:00-16:00СВК Смолярівськийс. Смолярі вул Колгоспна3. 10:00-17:00с. Седлище повністю1. 09:00-16:00ФОП Вакулюк І.С.- магазинс.Обеніжи2. 10:00-15:30ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М., П-ць Ільченко Г.П.- база відпочинкус.Пересіка