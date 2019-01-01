Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині 8 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Горохівський район
1. с.Брани
09:00-17:00
Дім молитви
с. Брани:
вул. Волиця,
вул. Мелники,
вул. Павлики
вул. Бодинька
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с.Радовичі територія ферми чистка траси
2. 10:00-16:00
с.Соснина вул.Б.Хмельницького 54-96
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
Бар «Оболонь», м-н «Березка».
с.Видерта, вул. Ковельська
2. 09:30 – 17:00
с.Добре, вул. Заполі.
3.
КТП-299 Л-6
09:30 – 17:00
СТТ Бузаки (контора), ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення.
с.Бузаки, вул.. Восьмого Березня.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1.
ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(МВ-10 Л.20-19)
9:00-17:00
ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Юрко Л.В.
смт.Люблинець
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
вул. Малоомелянівська
вул. Тарасова, 38-80, 53-85
вул. Челюськіна
вул. Педагогічна
вул. Західна
вул. Зелена
вул. Садова
вул. Рєпіна
пров. Садовий
пров. 7-й 8-й Малоомелянівські
Луцький район
1.
КТП-255
10:00 – 17:00
С/р с. Промінь: с. Мстишин – школа, ФАП
с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова
2. 09:30 – 17:00
Артсвердловина, ТзОВ"Силует" ЛТД, КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ", ОСББ. "Наш дім", Буд.культ., ФОП Іскарєв Олег Леонідович, ФОП Терефельський Віктор Валерійович, Філія ПрАТ"Київстар"у м.Львові.
с. Милуші вул. 35 років Перемоги, Польова, Тарасова, 60-66 (парні), вул. Тарасова, 12-60 парні номери(права сторона як їхати на Ковель), Тиха.
Любомльський та Шацький райони
1.
ПЛ 10 Л 52-02
від ЛР-166 ЗТП 244
10:00-17:00
С Згорани Мукомольний цех .санаторій
с. Крушинець, Гуменці, Сильне, част Згорани вул.Садова буд.15 Польова Ланкова 1-го Травня
КТП 471
10:00 – 17:00
Магазин кафе
СМТ Шацьк вул. Волі Стуса Лесі- українки
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Церква.
с. Цміни
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-15
09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Зелена
вул.Б.Хмельницького, 10-30, 11-25
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Озденіж магазин, ФАП.
с.Озденіж вул.Садова.
2.9:00-17:00
с.Озденіж
3.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-378
9:00-17:00
м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-52
9:00-17:00
с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.
с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-170
9:00-17:00
с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.
с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-402
9:00-17:00
с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.
с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-363
9:00-17:00
м.Рожище центр молоді.
м.Рожище вул.Незалежності,61,67, Шевченка, 8.
8.
Л34-04
9:00-17:00
с.Щурин церква, млин, зерносклад, бригада, БССЗ, контора с/р, дитячий садок, поштове відділення, АТС, ППМ,магазин, чайна, амбулаторія, клуб, школа, молоко пункт.
с.Квітневе магазин, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник,
с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
9.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-243
9:00-17:00
м.Рожище ГРП, магазин.
м.Рожище вул.Шевченка, 51-106,2-56, Незалежності, 65, 69, 71.
10.
Л43-03
9:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
11.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-298
9:00-17:00
с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв'язку, ППМ, БССЗ, майстерня.
с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
П П Шлапай
смт Ст Вижва вул..Спортивна, Кринична, Обїздна
2. 10:00-16:00
СВК Смолярівський
с. Смолярі вул Колгоспна
3. 10:00-17:00
с. Седлище повністю
Турійський район
1. 09:00-16:00
ФОП Вакулюк І.С.- магазин
с.Обеніжи
2. 10:00-15:30
ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М., П-ць Ільченко Г.П.- база відпочинку
с.Пересіка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Горохівський район
1. с.Брани
09:00-17:00
Дім молитви
с. Брани:
вул. Волиця,
вул. Мелники,
вул. Павлики
вул. Бодинька
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с.Радовичі територія ферми чистка траси
2. 10:00-16:00
с.Соснина вул.Б.Хмельницького 54-96
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
Бар «Оболонь», м-н «Березка».
с.Видерта, вул. Ковельська
2. 09:30 – 17:00
с.Добре, вул. Заполі.
3.
КТП-299 Л-6
09:30 – 17:00
СТТ Бузаки (контора), ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення.
с.Бузаки, вул.. Восьмого Березня.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1.
ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(МВ-10 Л.20-19)
9:00-17:00
ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Юрко Л.В.
смт.Люблинець
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
вул. Малоомелянівська
вул. Тарасова, 38-80, 53-85
вул. Челюськіна
вул. Педагогічна
вул. Західна
вул. Зелена
вул. Садова
вул. Рєпіна
пров. Садовий
пров. 7-й 8-й Малоомелянівські
Луцький район
1.
КТП-255
10:00 – 17:00
С/р с. Промінь: с. Мстишин – школа, ФАП
с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова
2. 09:30 – 17:00
Артсвердловина, ТзОВ"Силует" ЛТД, КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ", ОСББ. "Наш дім", Буд.культ., ФОП Іскарєв Олег Леонідович, ФОП Терефельський Віктор Валерійович, Філія ПрАТ"Київстар"у м.Львові.
с. Милуші вул. 35 років Перемоги, Польова, Тарасова, 60-66 (парні), вул. Тарасова, 12-60 парні номери(права сторона як їхати на Ковель), Тиха.
Любомльський та Шацький райони
1.
ПЛ 10 Л 52-02
від ЛР-166 ЗТП 244
10:00-17:00
С Згорани Мукомольний цех .санаторій
с. Крушинець, Гуменці, Сильне, част Згорани вул.Садова буд.15 Польова Ланкова 1-го Травня
КТП 471
10:00 – 17:00
Магазин кафе
СМТ Шацьк вул. Волі Стуса Лесі- українки
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Церква.
с. Цміни
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-15
09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Зелена
вул.Б.Хмельницького, 10-30, 11-25
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Озденіж магазин, ФАП.
с.Озденіж вул.Садова.
2.9:00-17:00
с.Озденіж
3.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-378
9:00-17:00
м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-52
9:00-17:00
с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.
с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-170
9:00-17:00
с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.
с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-402
9:00-17:00
с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.
с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-363
9:00-17:00
м.Рожище центр молоді.
м.Рожище вул.Незалежності,61,67, Шевченка, 8.
8.
Л34-04
9:00-17:00
с.Щурин церква, млин, зерносклад, бригада, БССЗ, контора с/р, дитячий садок, поштове відділення, АТС, ППМ,магазин, чайна, амбулаторія, клуб, школа, молоко пункт.
с.Квітневе магазин, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник,
с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
9.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-243
9:00-17:00
м.Рожище ГРП, магазин.
м.Рожище вул.Шевченка, 51-106,2-56, Незалежності, 65, 69, 71.
10.
Л43-03
9:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
11.
ПЛ-0,4 кВ від КТП-298
9:00-17:00
с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв'язку, ППМ, БССЗ, майстерня.
с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
П П Шлапай
смт Ст Вижва вул..Спортивна, Кринична, Обїздна
2. 10:00-16:00
СВК Смолярівський
с. Смолярі вул Колгоспна
3. 10:00-17:00
с. Седлище повністю
Турійський район
1. 09:00-16:00
ФОП Вакулюк І.С.- магазин
с.Обеніжи
2. 10:00-15:30
ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М., П-ць Ільченко Г.П.- база відпочинку
с.Пересіка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Підприємство поблизу Луцька, яке забруднювало повітря формальдегідом, запрацювало знову
Сьогодні, 19:44
Судили волинянина, який побив патрульного
Сьогодні, 19:25
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 травня
Сьогодні, 19:00
Волинського добровольця нагородили орденом. ФОТО
Сьогодні, 18:42
Журналіст подав до суду на Луцькраду через «засекречення» документів щодо премій посадовців
Сьогодні, 18:22