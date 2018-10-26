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Шахраї зняли з картки волинянки 30 тисяч гривень, відкладені на лікування сина

Шахраї зняли з картки волинянки 30 тисяч гривень, відкладені на лікування сина
Жительку села Вербаїв Олену Фіалковську обдурили на 30 тисяч гривень. Зазначимо, що ці гроші мали піти на лікування її сина.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

На її руках – хворий 25-річний син. Чоловік потрапив в автомобільну аварію і вже дев’ять місяців перебуває у вегетативному стані: не може говорити, рухатися та самостійно їсти.

Щодня на його лікування витрачають шалені суми, не підйомні для пані Олени. Родичів у жінки немає, тому вона всюди шукає порятунку. І зізнається, добрі люди знаходяться.

За останні місяці на банківську картку добродії скинули близько 30-ти тисяч гривень. Однак знайшлися й люди без моральних цінностей. В той вечір Олені зателефонували, сказали, що з благодійного фонду і пообіцяли пожертвувати 4 200 гривень. Для цього потрібно було здійснити певні операції з банкоматом.

«Він мені все підказував, і ніби на екрані показало ті 4 200», – розповідає Олена.

«Розпитував мене за сина, як це сталося, а він ще мене впевняв нікому не вірити, казав, що якщо будуть дзвонити з інших джерел, то щоб я не вірила, що всякі махінації робляться. І так впевнено, я справді думала, що це той благодійний фонд», – каже жінка.

Ввечері вона зрозуміла – її ошукали. З картки хтось зняв всі гроші. В банку тільки розвели руками. Хто міг так обдурити Олену – вони не знають. Постраждала звернулася в поліцію, але і правоохоронці ніяких гарантій не дають.

«Не знаю, як буде вже. Думали, що на цьому тижні поїдемо до Києва, але не поїдемо... І кошти були ті, хоча б на діагностику...», – зазначає Олена Фіалковська.

Олена не втрачає надію на добрих людей. Нещодавно вона відкрила новий банківський рахунок. Каже, що далі – буде обержнішою і менш довірливою.

Номер рахунку ПриватБанку – 5168 7554 4243 7154 (Фіалковська Олена Миколаївна).


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Теги: шахрай, Волинь, допомога, збір коштів
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