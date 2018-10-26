Шахраї зняли з картки волинянки 30 тисяч гривень, відкладені на лікування сина

Олену Фіалковську обдурили на 30 тисяч гривень. Зазначимо, що ці гроші мали піти на лікування її сина.



Про це йдеться у сюжеті



На її руках – хворий 25-річний син. Чоловік потрапив в автомобільну аварію і вже дев’ять місяців перебуває у вегетативному стані: не може говорити, рухатися та самостійно їсти.



Щодня на його лікування витрачають шалені суми, не підйомні для пані Олени. Родичів у жінки немає, тому вона всюди шукає порятунку. І зізнається, добрі люди знаходяться.



За останні місяці на банківську картку добродії скинули близько 30-ти тисяч гривень. Однак знайшлися й люди без моральних цінностей. В той вечір Олені зателефонували, сказали, що з благодійного фонду і пообіцяли пожертвувати 4 200 гривень. Для цього потрібно було здійснити певні операції з банкоматом.



«Він мені все підказував, і ніби на екрані показало ті 4 200», – розповідає Олена.



«Розпитував мене за сина, як це сталося, а він ще мене впевняв нікому не вірити, казав, що якщо будуть дзвонити з інших джерел, то щоб я не вірила, що всякі махінації робляться. І так впевнено, я справді думала, що це той благодійний фонд», – каже жінка.



Ввечері вона зрозуміла – її ошукали. З картки хтось зняв всі гроші. В банку тільки розвели руками. Хто міг так обдурити Олену – вони не знають. Постраждала звернулася в поліцію, але і правоохоронці ніяких гарантій не дають.



«Не знаю, як буде вже. Думали, що на цьому тижні поїдемо до Києва, але не поїдемо... І кошти були ті, хоча б на діагностику...», – зазначає Олена Фіалковська.



Олена не втрачає надію на добрих людей. Нещодавно вона відкрила новий банківський рахунок. Каже, що далі – буде обержнішою і менш довірливою.



Номер рахунку ПриватБанку – 5168 7554 4243 7154 (Фіалковська Олена Миколаївна).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку села Вербаївобдурили на 30 тисяч гривень. Зазначимо, що ці гроші мали піти на лікування її сина.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу На її руках – хворий 25-річний син. Чоловік потрапив в автомобільну аварію і вже дев’ять місяців перебуває у вегетативному стані: не може говорити, рухатися та самостійно їсти.Щодня на його лікування витрачають шалені суми, не підйомні для пані Олени. Родичів у жінки немає, тому вона всюди шукає порятунку. І зізнається, добрі люди знаходяться.За останні місяці на банківську картку добродії скинули близько 30-ти тисяч гривень. Однак знайшлися й люди без моральних цінностей. В той вечір Олені зателефонували, сказали, що з благодійного фонду і пообіцяли пожертвувати 4 200 гривень. Для цього потрібно було здійснити певні операції з банкоматом.«Він мені все підказував, і ніби на екрані показало ті 4 200», – розповідає Олена.«Розпитував мене за сина, як це сталося, а він ще мене впевняв нікому не вірити, казав, що якщо будуть дзвонити з інших джерел, то щоб я не вірила, що всякі махінації робляться. І так впевнено, я справді думала, що це той благодійний фонд», – каже жінка.Ввечері вона зрозуміла – її ошукали. З картки хтось зняв всі гроші. В банку тільки розвели руками. Хто міг так обдурити Олену – вони не знають. Постраждала звернулася в поліцію, але і правоохоронці ніяких гарантій не дають.«Не знаю, як буде вже. Думали, що на цьому тижні поїдемо до Києва, але не поїдемо... І кошти були ті, хоча б на діагностику...», – зазначає Олена Фіалковська.Олена не втрачає надію на добрих людей. Нещодавно вона відкрила новий банківський рахунок. Каже, що далі – буде обержнішою і менш довірливою.Номер рахунку ПриватБанку –

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