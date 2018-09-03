Волинський адвокат «привласнив» квартиру лучанки та продав її

У Луцьку юрист продав квартиру покійної жінки від свого імені.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Прокурор Волинської областіповідомив одному з волинських адвокатів про підозру у вчиненні шахрайства та підроблення й використання підробленого офіційного документа (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України).Достовірно знаючи, що громадянка, якій на праві власності належала квартира в Луцьку, померла понад 10 років тому, адвокат спільно із особою, яку він під час вчинення нотаріальних дій представляв як "власницю квартири", звернувся до приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу з проханням видати та посвідчити довіреність від імені цієї громадянки на право представляти її інтереси щодо продажу житла.Після виготовлення введеним в оману приватним нотаріусом довіреності адвокат власноручно написав прізвище, ім'я та по батькові довірителя у графі «підпис», а "власниця квартири" підписала документ.Таким чином, адвокат отримав довіреність задля подальшого її використання під час продажу квартири від свого імені.Використовуючи отриманий документ, юрист продав квартиру, завдавши законному спадкоємцю – чоловікові померлої власниці житла – майнової шкоди на суму майже 190 тисяч гривень.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.