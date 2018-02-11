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Судили волинянина, який побив патрульного

Судили волинянина, який побив патрульного
На Волині судили чоловіка, який побив поліцейського, нанісши йому удар головою.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міськрайонного суду, - пише Конкурент.

Так, 8 листопада 2018 року, обвинувачуваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння в квартирі у Нововолинську, наніс удар головою інспектору сектору реагування патрульної поліції №2 Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області. Правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження.

В залі суду нападник повністю визнав свою вину та просив суворо не карати. У підсумку суд вирішив призначити йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.

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Теги: побиття, патрульний
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