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Обрали голову Вищого антикорупційного суду

Обрали голову Вищого антикорупційного суду
Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрали главу новоствореного суду.

Так, головою Антикорупційного суду стала колишня суддя райсуду Харківської області Олена Танасевич. Її обрали шляхом таємного голосування. Танасевич отримала 23 голоси з мінімально необхідних 20, - пише Корреспондент.

Суддя Жмеринського суду Вінницької області Ольга Саландяк отримала тільки 10 голосів, відставши на 13 позицій.

Повідомляється, що Олена Танасевич закінчила Харківську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Суддею працює з 2012 року. Рідна сестра Танасевич працювала в Господарському суді Харківської області. Під час конкурсу в Антикорупційний суд Танасевич набрала найбільшу кількість балів і показала найкращий результат серед претендентів. Таким чином вона очолить Антикорупційний суд на три роки.

Нагадаємо, 11 квітня виконання обов'язків розпочали 38 суддів Антикорупційного суду і Апеляційна палата антикорсуду.

На початку березня завершився конкурс на посади суддів Антикорсуду. У ньому взяли участь 240 осіб.

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Теги: антикорупційний суд, глава
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