Обрали голову Вищого антикорупційного суду





Так, головою Антикорупційного суду стала колишня суддя райсуду Харківської області Олена Танасевич. Її обрали шляхом таємного голосування. Танасевич отримала 23 голоси з мінімально необхідних 20, - пише



Суддя Жмеринського суду Вінницької області Ольга Саландяк отримала тільки 10 голосів, відставши на 13 позицій.



Повідомляється, що Олена Танасевич закінчила Харківську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Суддею працює з 2012 року. Рідна сестра Танасевич працювала в Господарському суді Харківської області. Під час конкурсу в Антикорупційний суд Танасевич набрала найбільшу кількість балів і показала найкращий результат серед претендентів. Таким чином вона очолить Антикорупційний суд на три роки.



Нагадаємо, 11 квітня виконання обов'язків розпочали 38 суддів Антикорупційного суду і Апеляційна палата антикорсуду.



На початку березня завершився конкурс на посади суддів Антикорсуду. У ньому взяли участь 240 осіб.

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