Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність. За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +12…+14.
Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +12…+14.
Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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