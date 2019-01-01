вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність. За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +12…+14.

Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, 8 травня, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у центрі Луцька – концерт духового оркестру
Сьогодні, 20:43
Чи дійсно існує ПМС: луцький акушер-гінеколог розвіяла міфи
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня
Сьогодні, 20:00
Підприємство поблизу Луцька, яке забруднювало повітря формальдегідом, запрацювало знову
Сьогодні, 19:44
Судили волинянина, який побив патрульного
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня
06 травень, 20:00
Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів
06 травень, 18:51
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 травня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 травня
03 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 квітня
24 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині залишилось три ветерани Другої Світової війни
Сьогодні, 21:18
 0
Завтра у центрі Луцька – концерт духового оркестру
Сьогодні, 20:43
 0
Чи дійсно існує ПМС: луцький акушер-гінеколог розвіяла міфи
Сьогодні, 20:20
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Підприємство поблизу Луцька, яке забруднювало повітря формальдегідом, запрацювало знову
Сьогодні, 19:44
 0
Медіа
відео
1/8