Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 травня





Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +12…+14.



Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність. За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +12…+14.Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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