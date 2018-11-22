Підприємство поблизу Луцька, яке забруднювало повітря формальдегідом, запрацювало знову





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Судова тяганина між заводом і управлінням тривала з липня минулого року. Тоді завершився термін дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Керівництво ТзОВ «Технологія базальту» звернулося до облдержадміністрації з заявою надати новий дозвіл. Інспектори волинської екологічної інспекції зафіксували в межах заводу перевищення норми викидів фенолу і формальдегіду в повітря в кілька разів. Тому відмовили у наданні дозволу на подальшу роботу заводу. Нині суд постановив його видати.



Журналісти поспілкувалися із жителями села Струмівка, де розташований завод, та спробували взяти коментарі у представників підприємства.



Єва Гуменюк із сім’єю живе в селі Струмівка з 2007-го року. Її будинок знаходиться за 50 метрів від межі заводу. Її родина першою відчуває неприємний запах і вплив шкідливих викидів.



«В нас постійні запахи газу. День і ніч немає чим дихати. Особливо діти. Починається кашель. От у мене внучка. Це просто катастрофічно. Воно сідає нам на вікна, на стіни, на дах, квіти. От квіти цвітуть, тільки пішов звідти дим, всі пов’яли за ніч. Встаємо вже квітів немає. Травлять нас живими», - розповіла жінка.



Торік спеціалісти Держекоінспекції провели планову і кілька позапланових перевірок за заявами мешканців масиву. Заступник начальника екоінспекції Сергій Дудка розповів: тоді перевищення в атмосферному повітрі вмісту фенолу та формальдегіду становило від 30 до 90% допустимої законодавством концентрації.



«По результатах перевірки було встановлено факт роботи даного підприємства без дозволу на викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інспекцією були вжиті всі заходи: було направлено позивну заяву до луцького адміністративного суду з вимогою призупинки даного підприємства даного технологічного обладнання, яке працює без дозволу. В листопаді місяці адміністративним судом було прийнято рішення про призупинку об’єкту», - зазначив еколог.



З листопада минулого року на час судових засідань підприємство призупинило свою роботу, каже місцевий житель Олег Чирук. 20 листопада 2018-го Волинський окружний адміністративний суд постановив не видавати дозвіл на викиди. Без нього підприємство не має права працювати. За словами Олега Чирука, у ніч напередодні Великодня завод запрацював: «Запустився завод, почав працювати на Пасху. Цілодобово. В три зміни. Вночі екскаватори вантажать щебінь, працюють на повну потужність, тому що шкребе, гуде. І знову смердить запахом тим паленим».



Після свята мешканці масиву зібралися біля підприємства, аби з’ясувати, на яких підставах воно запрацювало. Представники заводу відмовилися виходити до людей.



«Кажуть, що офіс не працює . офіс на місці сидить. Позакривалися. Не пускають, не хочуть спілкуватися. Що хочуть те роблять», - каже місцева мешканка Валентина Козюра.



Юрисконсульт ТзОВ «Технологія базальту» Алла Коптєва журналістам розповіла, що 23 квітня Львівський апеляційний суд постановив упродовж місяця видати заводу дозвіл на викиди. Поки його немає, підприємство працює в тестовому режимі.



«Ми не можемо сидіти і чекати поки ОДА видасть дозвіл, коли вже видасть, ми запрацюємо повністю. Завод тестує обладнання. В повну міру не працює. Тестується обладнання оскільки ми проводили модернізацію обладнання заводу», - каже юрисконсульт.



Останні 5 років завод працював із дозволом на викиди, який 2013-го попри відмову на місцевому рівні, постановив видати Львівський апеляційний суд. Цього року своє рішення колегія суддів прийняла на основі замірів повітря, проведеного приватною екологічною лабораторією.



«Держпродспоживслужба ходила заміряла без нашої участі звичайно кілька разів. Дали вони тільки ті протоколи де знайшли перевищення. фільтраційна башта. Саме з цього джерела йде викид фенолу - 0,19, формальдегіду – 0,2. Тут видно, що це йде мікрограм на м2. Наказ міністерства охорони навколишнього природнього середовища там встановлено для фенолу 20 мг на м3, і для формальдегіду – 20 мг на м3. Тобто якщо навіть скласти, то не досягає одиниці», – додала Алла Коптєва.



Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Назар Орел на це відповів так: «Лабораторія приватна на замовлення заводу здійснювала заміри безпосередньо з джерела викиду, з труби. Ми ж здійснювали біля житлової забудови. Результати отримані ми прирівнювали до екологічних норм, а ми прирівнювали до визначення шкідливості хімічних і біологічних речовин для впливу на здоров’я населення. Перший раз – 5 замірів і було 3 перевищення. Другий раз - 10 замірів і було одне перевищення. Те, що було по факту, те лабораторія і подала показники».



Рішення Львівського апеляційного суду зобов’язує волинське управління екології видати заводу дозвіл на викиди і компенсувати підприємству майже 9 тисяч грн. , витрачених на сплату судового збору. Начальник управління Дмитро Новохатський розповів, що нині його юристи вивчають можливість оскаржити рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівський апеляційний адміністративний суд задовольнив позов ТзОВ «Технологія базальту» і зобов’язав волинське управління екології видати підприємству дозвіл на викиди.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Судова тяганина між заводом і управлінням тривала з липня минулого року. Тоді завершився термін дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Керівництво ТзОВ «Технологія базальту» звернулося до облдержадміністрації з заявою надати новий дозвіл. Інспектори волинської екологічної інспекції зафіксували в межах заводу перевищення норми викидів фенолу і формальдегіду в повітря в кілька разів. Тому відмовили у наданні дозволу на подальшу роботу заводу. Нині суд постановив його видати.Журналісти поспілкувалися із жителями села Струмівка, де розташований завод, та спробували взяти коментарі у представників підприємства.із сім’єю живе в селі Струмівка з 2007-го року. Її будинок знаходиться за 50 метрів від межі заводу. Її родина першою відчуває неприємний запах і вплив шкідливих викидів.«В нас постійні запахи газу. День і ніч немає чим дихати. Особливо діти. Починається кашель. От у мене внучка. Це просто катастрофічно. Воно сідає нам на вікна, на стіни, на дах, квіти. От квіти цвітуть, тільки пішов звідти дим, всі пов’яли за ніч. Встаємо вже квітів немає. Травлять нас живими», - розповіла жінка.Торік спеціалісти Держекоінспекції провели планову і кілька позапланових перевірок за заявами мешканців масиву. Заступник начальника екоінспекціїрозповів: тоді перевищення в атмосферному повітрі вмісту фенолу та формальдегіду становило від 30 до 90% допустимої законодавством концентрації.«По результатах перевірки було встановлено факт роботи даного підприємства без дозволу на викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інспекцією були вжиті всі заходи: було направлено позивну заяву до луцького адміністративного суду з вимогою призупинки даного підприємства даного технологічного обладнання, яке працює без дозволу. В листопаді місяці адміністративним судом було прийнято рішення про призупинку об’єкту», - зазначив еколог.З листопада минулого року на час судових засідань підприємство призупинило свою роботу, каже місцевий житель. 20 листопада 2018-го Волинський окружний адміністративний суд постановив не видавати дозвіл на викиди. Без нього підприємство не має права працювати. За словами Олега Чирука, у ніч напередодні Великодня завод запрацював: «Запустився завод, почав працювати на Пасху. Цілодобово. В три зміни. Вночі екскаватори вантажать щебінь, працюють на повну потужність, тому що шкребе, гуде. І знову смердить запахом тим паленим».Після свята мешканці масиву зібралися біля підприємства, аби з’ясувати, на яких підставах воно запрацювало. Представники заводу відмовилися виходити до людей.«Кажуть, що офіс не працює . офіс на місці сидить. Позакривалися. Не пускають, не хочуть спілкуватися. Що хочуть те роблять», - каже місцева мешканкаЮрисконсульт ТзОВ «Технологія базальту»журналістам розповіла, що 23 квітня Львівський апеляційний суд постановив упродовж місяця видати заводу дозвіл на викиди. Поки його немає, підприємство працює в тестовому режимі.«Ми не можемо сидіти і чекати поки ОДА видасть дозвіл, коли вже видасть, ми запрацюємо повністю. Завод тестує обладнання. В повну міру не працює. Тестується обладнання оскільки ми проводили модернізацію обладнання заводу», - каже юрисконсульт.Останні 5 років завод працював із дозволом на викиди, який 2013-го попри відмову на місцевому рівні, постановив видати Львівський апеляційний суд. Цього року своє рішення колегія суддів прийняла на основі замірів повітря, проведеного приватною екологічною лабораторією.«Держпродспоживслужба ходила заміряла без нашої участі звичайно кілька разів. Дали вони тільки ті протоколи де знайшли перевищення. фільтраційна башта. Саме з цього джерела йде викид фенолу - 0,19, формальдегіду – 0,2. Тут видно, що це йде мікрограм на м2. Наказ міністерства охорони навколишнього природнього середовища там встановлено для фенолу 20 мг на м3, і для формальдегіду – 20 мг на м3. Тобто якщо навіть скласти, то не досягає одиниці», – додала Алла Коптєва.Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавствана це відповів так: «Лабораторія приватна на замовлення заводу здійснювала заміри безпосередньо з джерела викиду, з труби. Ми ж здійснювали біля житлової забудови. Результати отримані ми прирівнювали до екологічних норм, а ми прирівнювали до визначення шкідливості хімічних і біологічних речовин для впливу на здоров’я населення. Перший раз – 5 замірів і було 3 перевищення. Другий раз - 10 замірів і було одне перевищення. Те, що було по факту, те лабораторія і подала показники».Рішення Львівського апеляційного суду зобов’язує волинське управління екології видати заводу дозвіл на викиди і компенсувати підприємству майже 9 тисяч грн. , витрачених на сплату судового збору. Начальник управліннярозповів, що нині його юристи вивчають можливість оскаржити рішення суду.

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