У районі на Волині залишилось три ветерани Другої Світової війни
Сьогодні, 21:18
Традиційно напередодні відзначення Дня пам’яті та примирення, 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні голова Турійської районної державної адміністрації Орест Василишин спільно з головою районної ради Ольгою Черен відвідали ветеранів Другої світової війни, які проживають на території району.
Про це йдеться на сайті Турійської РДА.
Завітавши в домівки ветеранів представники влади привітали персонально кожного та подарували ветеранам подарунки і бажали ще багато щедрих літ прожити у здоров’ї, благополуччі, увазі близьких та рідних. Сивочолі фронтовики радо зустрічали керівництво району та щиро дякували за увагу, турботу і з гордістю ділились спогадами про ті важкі фронтові роки, і щиро бажали Україні миру, адже знають, якою дорогою ціною доводиться його здобувати.
На превеликий жаль, лави воїнів Другої світової війни з кожним роком рідіють і на сьогоднішній день в Турійському районі залишилося три ветерани.
Ми маємо пам’ятати про подвиг тих ветеранів, кого вже немає серед нас і цінувати досвід живих, що передають естафету мужності молодим воїнам, які сьогодні змушені взяти до рук зброю, захищаючи цілісність України.
Багато років вже минуло, але й сьогодні кожен з цих захисників залишається невичерпним джерелом патріотизму.
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Про це йдеться на сайті Турійської РДА.
Завітавши в домівки ветеранів представники влади привітали персонально кожного та подарували ветеранам подарунки і бажали ще багато щедрих літ прожити у здоров’ї, благополуччі, увазі близьких та рідних. Сивочолі фронтовики радо зустрічали керівництво району та щиро дякували за увагу, турботу і з гордістю ділились спогадами про ті важкі фронтові роки, і щиро бажали Україні миру, адже знають, якою дорогою ціною доводиться його здобувати.
На превеликий жаль, лави воїнів Другої світової війни з кожним роком рідіють і на сьогоднішній день в Турійському районі залишилося три ветерани.
Ми маємо пам’ятати про подвиг тих ветеранів, кого вже немає серед нас і цінувати досвід живих, що передають естафету мужності молодим воїнам, які сьогодні змушені взяти до рук зброю, захищаючи цілісність України.
Багато років вже минуло, але й сьогодні кожен з цих захисників залишається невичерпним джерелом патріотизму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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