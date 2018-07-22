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У районі на Волині залишилось три ветерани Другої Світової війни

У районі на Волині залишилось три ветерани Другої Світової війни
Традиційно напередодні відзначення Дня пам’яті та примирення, 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні голова Турійської районної державної адміністрації Орест Василишин спільно з головою районної ради Ольгою Черен відвідали ветеранів Другої світової війни, які проживають на території району.

Про це йдеться на сайті Турійської РДА.

Завітавши в домівки ветеранів представники влади привітали персонально кожного та подарували ветеранам подарунки і бажали ще багато щедрих літ прожити у здоров’ї, благополуччі, увазі близьких та рідних. Сивочолі фронтовики радо зустрічали керівництво району та щиро дякували за увагу, турботу і з гордістю ділились спогадами про ті важкі фронтові роки, і щиро бажали Україні миру, адже знають, якою дорогою ціною доводиться його здобувати.

На превеликий жаль, лави воїнів Другої світової війни з кожним роком рідіють і на сьогоднішній день в Турійському районі залишилося три ветерани.

Ми маємо пам’ятати про подвиг тих ветеранів, кого вже немає серед нас і цінувати досвід живих, що передають естафету мужності молодим воїнам, які сьогодні змушені взяти до рук зброю, захищаючи цілісність України.

Багато років вже минуло, але й сьогодні кожен з цих захисників залишається невичерпним джерелом патріотизму.

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Теги: ветеран, Друга Світова війна, Турійськи район
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