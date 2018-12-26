У Луцькраді відповіли на петицію про мультиборди для шкіл міста





Прохання, аби школярі були забезпечені інтерактивними панелями для покращення засвоєння навчального матеріалу, Луцькрада проігнорувала, - пише



На петицію, яку подав Юрій Галайда, міськрада не дала конкретної відповіді. Тож чи забезпечуватимуть школи мультибордами – невідомо. Натомість зазначили, що інтерактивні панелі не входять до переліків засобів навчання та обладнання, затверджених наказами МОН України.



До слова, депутат Луцької міської ради Андрій Покровський раніше вносив проект рішення, аби за рахунок бюджету міста у кожній школі були такі інтерактивні панелі. Однак, на той час депутати його не підтримали.



«На даний час відсутня інформація про дослідження сертифікованими організаціями, об’єднаннями, компаніями рівня засвоєння знань школярами при використанні в освітньому процесі інтерактивних панелей замість інтерактивних дошок», – йдеться у





Окрім того, вказали, що функціонал інтерактивних панелей, описаний у петиції, забезпечується інтерактивними дошками. А програмне забезпечення MozaBook призначене як для інтерактивної панелі, так і для інтерактивної дошки.



У відповіді міська влада написала про вартість пристрою. А саме зазначила, що приблизна вартість мультимедійного комплексу з інтерактивною дошкою – 70 тис. грн, а інтерактивної панелі – 190 тис. грн.



Автор петиції у коментарі «Конкуренту» зауважив, що іншої відповіді від влади й не очікував.



«Я бачив відповіді на усі петиції, які є, і розумів, що вона буде формальною. Більше здивувала не відповідь, а те, що влада говорить, що мультиборд – це дорого, є аналог – інтерактивна дошка. Вони про це говорять і не пропонують варіантів, як тими інтерактивними дошками забезпечити школи», – зауважив Юрій Галайда.



Також він додав, що школи згідні на будь-які варіанти, аби для дітей була користь.



«А далі була відмова через те, що мультиборд не має ліцензії, що є дешевші аналоги, а в них ніяких перспектив і проектів на це немає. Якщо завтра подати ініціативу, що ми хочемо інтерактивну дошку, то нам напишуть, що є дешевший варіант і можна купити планшет, а потім ще щось і так далі», – розповів автор петиції.



На тому, що мультиборди потрібні і завдяки ним учням можна наочно показати те, що навіть уявити важко, наголошують і вчителі гімназії №18. Саме її учні, взявши участь у конкурсі







«Діти можуть спробувати щось новеньке, те, що у випробовують у столиці та за кордоном. Вони ж бачать, спілкуються між собою, бачать в інтернеті. Тому, думаю, відчувають себе на рівні з європейцями», – зауважила у сюжеті «12 Каналу» вчителька зарубіжної літератури Ірина Рудь.



Варто додати, що, попри опір міської влади, уже три луцькі школи стали власницями мультибордів. Минулого року їх придбав за особистий кошт депутат Луцькради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський. Інтерактивні панелі нині активно використовують у школі №1, гімназіях №14 та №18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Петиція про придбання у кожну школу мультибордів, яку підтримали кілька сотень лучан, не отримала позитивної відповіді від влади міста.Прохання, аби школярі були забезпечені інтерактивними панелями для покращення засвоєння навчального матеріалу, Луцькрада проігнорувала, - пише ІА "Конкурент" На петицію, яку подав, міськрада не дала конкретної відповіді. Тож чи забезпечуватимуть школи мультибордами – невідомо. Натомість зазначили, що інтерактивні панелі не входять до переліків засобів навчання та обладнання, затверджених наказами МОН України.До слова, депутат Луцької міської радираніше вносив проект рішення, аби за рахунок бюджету міста у кожній школі були такі інтерактивні панелі. Однак, на той час депутати його не підтримали.«На даний час відсутня інформація про дослідження сертифікованими організаціями, об’єднаннями, компаніями рівня засвоєння знань школярами при використанні в освітньому процесі інтерактивних панелей замість інтерактивних дошок», – йдеться у відповіді Окрім того, вказали, що функціонал інтерактивних панелей, описаний у петиції, забезпечується інтерактивними дошками. А програмне забезпечення MozaBook призначене як для інтерактивної панелі, так і для інтерактивної дошки.У відповіді міська влада написала про вартість пристрою. А саме зазначила, що приблизна вартість мультимедійного комплексу з інтерактивною дошкою – 70 тис. грн, а інтерактивної панелі – 190 тис. грн.Автор петиції у коментарі «Конкуренту» зауважив, що іншої відповіді від влади й не очікував.«Я бачив відповіді на усі петиції, які є, і розумів, що вона буде формальною. Більше здивувала не відповідь, а те, що влада говорить, що мультиборд – це дорого, є аналог – інтерактивна дошка. Вони про це говорять і не пропонують варіантів, як тими інтерактивними дошками забезпечити школи», – зауважив Юрій Галайда.Також він додав, що школи згідні на будь-які варіанти, аби для дітей була користь.«А далі була відмова через те, що мультиборд не має ліцензії, що є дешевші аналоги, а в них ніяких перспектив і проектів на це немає. Якщо завтра подати ініціативу, що ми хочемо інтерактивну дошку, то нам напишуть, що є дешевший варіант і можна купити планшет, а потім ще щось і так далі», – розповів автор петиції.На тому, що мультиборди потрібні і завдяки ним учням можна наочно показати те, що навіть уявити важко, наголошують і вчителі гімназії №18. Саме її учні, взявши участь у конкурсі «Битва за мультиборд» , виграли сучасну інтерактивну панель від Громадянського Руху «СВІДОМІ».«Діти можуть спробувати щось новеньке, те, що у випробовують у столиці та за кордоном. Вони ж бачать, спілкуються між собою, бачать в інтернеті. Тому, думаю, відчувають себе на рівні з європейцями», – зауважила у сюжеті «12 Каналу» вчителька зарубіжної літературиВарто додати, що, попри опір міської влади, уже три луцькі школи стали власницями мультибордів. Минулого року їх придбав за особистий кошт депутат Луцькради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський. Інтерактивні панелі нині активно використовують у школі №1, гімназіях №14 та №18.

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