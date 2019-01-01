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Юні волинські науковці завоювали 40 призових місць на всеукраїнському конкурсі

Юні волинські науковці завоювали 40 призових місць на всеукраїнському конкурсі
З 2 по 7 травня в м. Києві проходив ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України.

Більш як 1200 юних науковців з усієї України захищали власні наукові дослідження у 64 секціях дванадцяти наукових відділень. Фіналу конкурсу передувала титанічна праця дітей, наукових керівників, батьків.

В результаті усіх трьох турів інтелектуального змагання команда волинян здобула 40 призових місць.

Золоті нагороди вибороли двоє школярів. У секції педагогіки – Вікторія Ковальчук, учениця 11 класу Луцького НВК № 9, у секції журналістики – Богдан Суходольський, учень 11 класу Луцької гімназії № 18.

Загалом інтелектуальна скарбниця перемог області поповнилась 14 срібними та 24 бронзовими нагородами.

Окремі слухачі Волинської обласної МАН зуміли підготувати по дві наукові роботи та вибороти перемогу відразу у двох секціях. Серед них: Урин Дмитро і Приходько Андрій, учні Волинського наукового ліцею-інтернату, та Павлюк Юлія, учениця Старовижівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -гімназія».

За результатами конкурсу визначать стипендіатів Президента України.

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Теги: Мала академія наук, конкурс, наукова робота
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