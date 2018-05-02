Влітку лучани знову будуть без гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ





Причина припинення водопостачання - профілактичний ремонт теплових мереж.



Графік відключення гарячої води:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті Луцької міської ради оприлюднили графік відключення гарячої води. В середньому лучани будуть без гарячої води приблизно місяць.Причина припинення водопостачання - профілактичний ремонт теплових мереж.Графік відключення гарячої води:

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