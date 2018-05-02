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Влітку лучани знову будуть без гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ

Влітку лучани знову будуть без гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
На сайті Луцької міської ради оприлюднили графік відключення гарячої води. В середньому лучани будуть без гарячої води приблизно місяць.

Причина припинення водопостачання - профілактичний ремонт теплових мереж.

Графік відключення гарячої води:

Влітку лучани знову будуть без гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Влітку лучани знову будуть без гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Влітку лучани знову будуть без гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Влітку лучани знову будуть без гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Влітку лучани знову будуть без гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ

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Теги: гаряча вода, відключення, графік
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