Влітку лучани знову будуть без гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 21:58
На сайті Луцької міської ради оприлюднили графік відключення гарячої води. В середньому лучани будуть без гарячої води приблизно місяць.
Причина припинення водопостачання - профілактичний ремонт теплових мереж.
Графік відключення гарячої води:
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Причина припинення водопостачання - профілактичний ремонт теплових мереж.
Графік відключення гарячої води:
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