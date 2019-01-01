Лучани зможуть контролювати використання бюджетних коштів, які виділяють на ремонт





Це можливо, запевняють експерти громадської організації “Антикорупційний штаб”. Для цього ще три роки тому вони створили онлайн-інструмент – “Антикорупційну карту ремонтів”. Про це йдеться в сюжеті



На сайті громадяни зможуть поскаржитись на незроблений або неякісно виконаний ремонт. Завдання експертів Антикорупційного штабу – перевірити скаргу та у разі підтвердження халатності, звернутися до відповідних контролюючих та правоохоронних органів.



Для тих, хто не дружить інтернетом, в місцях, де має чи мав бути зроблений ремонт, громадські активісти розміщають листівки зі всіма даними. За словами експертів, карта ремонтів вже допомогла запобігти кільком порушенням і зберегла більше мільйона гривень для бюджетів українських міст.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знати як використовуються бюджетні кошти, спрямовані на утеплення будинку, заміну водопровідних труб, ремонт тротуарів, шкіл та лікарень.Це можливо, запевняють експерти громадської організації “Антикорупційний штаб”. Для цього ще три роки тому вони створили онлайн-інструмент – “Антикорупційну карту ремонтів”. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу На сайті громадяни зможуть поскаржитись на незроблений або неякісно виконаний ремонт. Завдання експертів Антикорупційного штабу – перевірити скаргу та у разі підтвердження халатності, звернутися до відповідних контролюючих та правоохоронних органів.Для тих, хто не дружить інтернетом, в місцях, де має чи мав бути зроблений ремонт, громадські активісти розміщають листівки зі всіма даними. За словами експертів, карта ремонтів вже допомогла запобігти кільком порушенням і зберегла більше мільйона гривень для бюджетів українських міст.

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