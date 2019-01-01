вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали відео з місця аварії на Волині, де загинув водій шкільного автобуса

Показали відео з місця аварії на Волині, де загинув водій шкільного автобуса
Сьогодні, 7 травня, сталася аварія за участю шкільного автобуса та вантажівки. Внаслідок зіткнення водій автобуса загинув на місці. Місцеві, які зібрали біля місця дорожньо-транспортної пригоди своїх імен та прізвищ не називають. Розповідають, що автобус їхав із села Сенкевичівка, а вантажівка рухалася по головному автошляху.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Дітей, кажуть місцеві, в автобусі не було. Цю інформацію підтвердив і речник обласного управління Нацполіції Віктор Гомоль.

Загиблий жив у селі Шклінь. Дітей до школи возив із інших сіл.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Шклінь, автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО
07 травень, 23:26
Показали відео з місця аварії на Волині, де загинув водій шкільного автобуса
07 травень, 22:59
Лучани зможуть контролювати використання бюджетних коштів, які виділяють на ремонт дворів
07 травень, 22:47
У Ковелі визначили переможців чемпіонату Європи з мотокросу. ВІДЕО
07 травень, 22:21
Схожі новини
У Росії перекинувся автобус з українцями: постраждало 15 людей. ФОТО У Росії перекинувся автобус з українцями: постраждало 15 людей. ФОТО
30 квітень, 13:34
Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки. ВІДЕО 18+ Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки. ВІДЕО 18+
22 березень, 00:21
Аварія на Волині: позашляховик в'їхав у рейсовий автобус Аварія на Волині: позашляховик в'їхав у рейсовий автобус
10 березень, 12:43
За 2018 рік в Україні сталось понад 6 тисяч аварій за участі маршруток За 2018 рік в Україні сталось понад 6 тисяч аварій за участі маршруток
19 січень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рахунок йде на дні: у маленької дівчинки з Волині виявили пухлину мозку
Сьогодні, 00:27
 0
8 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО
07 травень, 23:26
 0
Показали відео з місця аварії на Волині, де загинув водій шкільного автобуса
07 травень, 22:59
 0
Лучани зможуть контролювати використання бюджетних коштів, які виділяють на ремонт дворів
07 травень, 22:47
 0
Медіа
відео
1/8