Показали відео з місця аварії на Волині, де загинув водій шкільного автобуса





Про це йдеться в сюжеті



Дітей, кажуть місцеві, в автобусі не було. Цю інформацію підтвердив і речник обласного управління Нацполіції Віктор Гомоль.



Загиблий жив у селі Шклінь. Дітей до школи возив із інших сіл.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 травня, сталася аварія за участю шкільного автобуса та вантажівки . Внаслідок зіткнення водій автобуса загинув на місці. Місцеві, які зібрали біля місця дорожньо-транспортної пригоди своїх імен та прізвищ не називають. Розповідають, що автобус їхав із села Сенкевичівка, а вантажівка рухалася по головному автошляху.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Дітей, кажуть місцеві, в автобусі не було. Цю інформацію підтвердив і речник обласного управління НацполіціїЗагиблий жив у селі Шклінь. Дітей до школи возив із інших сіл.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію