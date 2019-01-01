Показали відео з місця аварії на Волині, де загинув водій шкільного автобуса
07 травень, 22:59
Сьогодні, 7 травня, сталася аварія за участю шкільного автобуса та вантажівки. Внаслідок зіткнення водій автобуса загинув на місці. Місцеві, які зібрали біля місця дорожньо-транспортної пригоди своїх імен та прізвищ не називають. Розповідають, що автобус їхав із села Сенкевичівка, а вантажівка рухалася по головному автошляху.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Дітей, кажуть місцеві, в автобусі не було. Цю інформацію підтвердив і речник обласного управління Нацполіції Віктор Гомоль.
Загиблий жив у селі Шклінь. Дітей до школи возив із інших сіл.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Дітей, кажуть місцеві, в автобусі не було. Цю інформацію підтвердив і речник обласного управління Нацполіції Віктор Гомоль.
Загиблий жив у селі Шклінь. Дітей до школи возив із інших сіл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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