Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО
07 травень, 23:26
Департаментом муніципальної варти розпочато роботи по демонтажу та очищенню території біля будинку на вул. Даргомижського, 3.
Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.
Впродовж багатьох років одна із жительок вказаного дому зносила та складувала різне сміття та створила справжню антисанітарію.
На приписи та зауваження громадянка нереагувала.
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Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.
Впродовж багатьох років одна із жительок вказаного дому зносила та складувала різне сміття та створила справжню антисанітарію.
На приписи та зауваження громадянка нереагувала.
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