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Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО

Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО
Департаментом муніципальної варти розпочато роботи по демонтажу та очищенню території біля будинку на вул. Даргомижського, 3.

Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.

Впродовж багатьох років одна із жительок вказаного дому зносила та складувала різне сміття та створила справжню антисанітарію.

На приписи та зауваження громадянка нереагувала.

Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО
Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО
Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО

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Теги: сміття, мотлох, муніципали, демонтаж
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