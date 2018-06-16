Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО





Про це інформують на сторінці департаменту у



Впродовж багатьох років одна із жительок вказаного дому зносила та складувала різне сміття та створила справжню антисанітарію.



На приписи та зауваження громадянка нереагувала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департаментом муніципальної варти розпочато роботи по демонтажу та очищенню території біля будинку на вул. Даргомижського, 3.Про це інформують на сторінці департаменту у facebook Впродовж багатьох років одна із жительок вказаного дому зносила та складувала різне сміття та створила справжню антисанітарію.На приписи та зауваження громадянка нереагувала.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію