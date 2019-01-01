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На Волині вкотре відбудеться фестиваль «Студентська республіка»

На Волині вкотре відбудеться фестиваль «Студентська республіка»
З 31 травня по 2 червня на базі дитячого оздоровчого закладу «Сонячний» (с. Гаразджа Луцького району) відбудеться ХIІІ регіональний етап всеукраїнського студентського фестивалю «Студентська республіка 2019».

Повідомляють організатори - ГО "Студентська рада Волині".

Представники навчальних закладів Волині облаштують на фестивалі студентське наметове містечко. Заплановано проведення семінарів і тренінгів для активістів студентського самоврядування, ігрових змагань, конкурсів, різноманітних інтелектуальних та спортивних турнірів.

Найважливішою подією фестивалю стануть вибори команди-делегатів на всеукраїнську студентську республіку.

На Волині вкотре відбудеться фестиваль «Студентська республіка»

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Теги: Гаразджа, студентська республіка
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