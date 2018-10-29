Від ускладнень кору померла дитина





Про це інформує прес-служба



Від початку минулого тижня на кір захворіло 1399 осіб. Серед хворих — 778 дорослих і 621 дитина.



“Від ускладнень кору померло 17 людей. Минулого тижня, від ускладнень кору померла 12-річна дитина, яка не могла бути щеплена через протипокази до вакцини. Захистити таких людей можливо лише колективним імунітетом. Загалом, з початку спалаху на кір захворіло більше 100 тис людей, 38 з яких померло”, — йдеться у повідомленні.



Найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (327 хворих: 254 дорослих і 73 дитини), Києві (132 хворих: 78 дорослих та 54 дитини), Тернопільській (130: 30 дорослих та 100 дітей), Київській (111: 60 дорослих та 51 дитина), Рівненській (74: 25 дорослих і 49 дітей) областях.



Нагадаємо, за останній тиждень у Володимир-Волинському районі на кір

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня, внаслідок ускладнень від кору, померла 12-річна дитина. Дитина не могла бути щеплена через протипоказання до вакцини.Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я Від початку минулого тижня на кір захворіло 1399 осіб. Серед хворих — 778 дорослих і 621 дитина.“Від ускладнень кору померло 17 людей. Минулого тижня, від ускладнень кору померла 12-річна дитина, яка не могла бути щеплена через протипокази до вакцини. Захистити таких людей можливо лише колективним імунітетом. Загалом, з початку спалаху на кір захворіло більше 100 тис людей, 38 з яких померло”, — йдеться у повідомленні.Найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (327 хворих: 254 дорослих і 73 дитини), Києві (132 хворих: 78 дорослих та 54 дитини), Тернопільській (130: 30 дорослих та 100 дітей), Київській (111: 60 дорослих та 51 дитина), Рівненській (74: 25 дорослих і 49 дітей) областях.Нагадаємо, за останній тиждень у Володимир-Волинському районі на кір захворіли 8 дітей

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