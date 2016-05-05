вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Устилузі» митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщі. ФОТО

На «Устилузі» митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщі. ФОТО
Близько 13-ої години 7-го травня журналістам інтернет-видання «БУГ» повідомили, що на пропускному пункті Устилуг митники затримали близько 16 автомобілів, котрі везли паливно-мастильні матеріали в Україну.

Люди стояли на митниці з 18-ої години 6-го травня, а це майже 20 годин. Серед пасажирів також були і діти.

За словами учасників події, митники хотіли взяти товар «на оцінку» або ж сказали повертатися з ним до Польщі. Люди кажуть, що раніше проблем з цим товаром не виникало і без проблем перевозили його через кордон.

“Нас не пускають в Україну, говорять що масло не їде. Просто не хочуть пускати. Стоїть 15-16 авто на митному пропуску. Всі той самий товар везуть з пасажирами. Все згідно чинного законодавстава: по 47 кг на 560 злотих. Ми були добу в Польщі і перед тим дві в Україні. Зараз нам понаписували картки відмови і кажуть: хочете стійте, а хочете – їдьте в Польщу. А ми не згідні, чому нам картки відмови? Ми їдемо по зеленому коридору”, – розповів інтернет-виданню «БУГ» по телефону учасник події.

На «Устилузі» митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщі. ФОТО

На «Устилузі» митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщі. ФОТО

На «Устилузі» митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщі. ФОТО
На «Устилузі» митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщі. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Устилуг, пальне, автомобілі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від ускладнень кору померла дитина
Сьогодні, 06:31
На «Устилузі» митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщі. ФОТО
Сьогодні, 05:25
На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО
Сьогодні, 04:41
Зайшла вночі у під’їзд: під Львовом загадково загинула школярка
Сьогодні, 03:20
На кордоні з Росією затримали українця, який віз вибухівку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:33
Схожі новини
На кордоні «Устилуг» на пасхальний тиждень утворилась черга На кордоні «Устилуг» на пасхальний тиждень утворилась черга
05 травень, 2016, 14:52
Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО
06 травень, 10:01
У Луцьку невідомі потрощили декілька автомобілів. ФОТО У Луцьку невідомі потрощили декілька автомобілів. ФОТО
29 квітень, 17:23
Назвали найпопулярнішу автівку серед волинян Назвали найпопулярнішу автівку серед волинян
29 квітень, 16:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від ускладнень кору померла дитина
Сьогодні, 06:31
 0
На «Устилузі» митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщі. ФОТО
Сьогодні, 05:25
 0
На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО
Сьогодні, 04:41
 0
Зайшла вночі у під’їзд: під Львовом загадково загинула школярка
Сьогодні, 03:20
 0
На кордоні з Росією затримали українця, який віз вибухівку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:33
 0
Медіа
відео
1/8