На «Устилузі» митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщі. ФОТО





Люди стояли на митниці з 18-ої години 6-го травня, а це майже 20 годин. Серед пасажирів також були і діти.



За словами учасників події, митники хотіли взяти товар «на оцінку» або ж сказали повертатися з ним до Польщі. Люди кажуть, що раніше проблем з цим товаром не виникало і без проблем перевозили його через кордон.



“Нас не пускають в Україну, говорять що масло не їде. Просто не хочуть пускати. Стоїть 15-16 авто на митному пропуску. Всі той самий товар везуть з пасажирами. Все згідно чинного законодавстава: по 47 кг на 560 злотих. Ми були добу в Польщі і перед тим дві в Україні. Зараз нам понаписували картки відмови і кажуть: хочете стійте, а хочете – їдьте в Польщу. А ми не згідні, чому нам картки відмови? Ми їдемо по зеленому коридору”, – розповів інтернет-виданню «БУГ» по телефону учасник події.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 13-ої години 7-го травня журналістам інтернет-видання «БУГ» повідомили, що на пропускному пункті Устилуг митники затримали близько 16 автомобілів, котрі везли паливно-мастильні матеріали в Україну.Люди стояли на митниці з 18-ої години 6-го травня, а це майже 20 годин. Серед пасажирів також були і діти.За словами учасників події, митники хотіли взяти товар «на оцінку» або ж сказали повертатися з ним до Польщі. Люди кажуть, що раніше проблем з цим товаром не виникало і без проблем перевозили його через кордон.“Нас не пускають в Україну, говорять що масло не їде. Просто не хочуть пускати. Стоїть 15-16 авто на митному пропуску. Всі той самий товар везуть з пасажирами. Все згідно чинного законодавстава: по 47 кг на 560 злотих. Ми були добу в Польщі і перед тим дві в Україні. Зараз нам понаписували картки відмови і кажуть: хочете стійте, а хочете – їдьте в Польщу. А ми не згідні, чому нам картки відмови? Ми їдемо по зеленому коридору”, – розповів інтернет-виданню «БУГ» по телефону учасник події.

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