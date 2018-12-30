вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зайшла вночі у під’їзд: під Львовом загадково загинула школярка

Зайшла вночі у під’їзд: під Львовом загадково загинула школярка
У Новояворівську (Львівська область) 10-класниця загинула, зайшовши вночі до чужого під’їзду багатоповерхівки.

Дівчинка зайшла в під’їзд близько 3.30 і у цей час вона говорила по телефону. Через деякий час пролунав крик. Школярка випала з вікна між восьмим і дев’ятим поверхами. Про це повідомляють Факти.

За словами жителів, Інна ніколи не заходила до їхнього під’їзду і тут навіть не живуть її друзі.

Школярка була одна і, найімовірніше, випадково випала з вікна. Про це говорять мешканці будинку і в правоохоронних органах.

У поліції розповіли, що передсмертної записки виявлено не було.

Викладачі в школі добре відгукуються про дівчинку. Відзначають, що вона була життєрадісною і її любили однокласники.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Самогубство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школярка, під'їзд, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зайшла вночі у під’їзд: під Львовом загадково загинула школярка
Сьогодні, 03:20
На кордоні з Росією затримали українця, який віз вибухівку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:33
Юні волинські науковці завоювали 40 призових місць на всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 01:40
Рахунок йде на дні: у маленької дівчинки з Волині виявили пухлину мозку
Сьогодні, 00:27
8 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Тернопільщині на новорічному ранку раптово померла шестикласниця На Тернопільщині на новорічному ранку раптово померла шестикласниця
30 грудень, 2018, 20:46
На Рівненщині повісилась школярка На Рівненщині повісилась школярка
26 червень, 2017, 12:50
Померлий у луцькому СІЗО – чоловік з Хмельниччини Померлий у луцькому СІЗО – чоловік з Хмельниччини
07 травень, 15:15
На ставку біля Володимира виловили тіло чоловіка На ставку біля Володимира виловили тіло чоловіка
07 травень, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зайшла вночі у під’їзд: під Львовом загадково загинула школярка
Сьогодні, 03:20
 0
На кордоні з Росією затримали українця, який віз вибухівку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:33
 0
Юні волинські науковці завоювали 40 призових місць на всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 01:40
 0
Рахунок йде на дні: у маленької дівчинки з Волині виявили пухлину мозку
Сьогодні, 00:27
 0
8 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8