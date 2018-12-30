Зайшла вночі у під’їзд: під Львовом загадково загинула школярка
Сьогодні, 03:20
У Новояворівську (Львівська область) 10-класниця загинула, зайшовши вночі до чужого під’їзду багатоповерхівки.
Дівчинка зайшла в під’їзд близько 3.30 і у цей час вона говорила по телефону. Через деякий час пролунав крик. Школярка випала з вікна між восьмим і дев’ятим поверхами. Про це повідомляють Факти.
За словами жителів, Інна ніколи не заходила до їхнього під’їзду і тут навіть не живуть її друзі.
Школярка була одна і, найімовірніше, випадково випала з вікна. Про це говорять мешканці будинку і в правоохоронних органах.
У поліції розповіли, що передсмертної записки виявлено не було.
Викладачі в школі добре відгукуються про дівчинку. Відзначають, що вона була життєрадісною і її любили однокласники.
За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Самогубство.
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Дівчинка зайшла в під’їзд близько 3.30 і у цей час вона говорила по телефону. Через деякий час пролунав крик. Школярка випала з вікна між восьмим і дев’ятим поверхами. Про це повідомляють Факти.
За словами жителів, Інна ніколи не заходила до їхнього під’їзду і тут навіть не живуть її друзі.
Школярка була одна і, найімовірніше, випадково випала з вікна. Про це говорять мешканці будинку і в правоохоронних органах.
У поліції розповіли, що передсмертної записки виявлено не було.
Викладачі в школі добре відгукуються про дівчинку. Відзначають, що вона була життєрадісною і її любили однокласники.
За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Самогубство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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