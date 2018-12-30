Зайшла вночі у під’їзд: під Львовом загадково загинула школярка





Дівчинка зайшла в під’їзд близько 3.30 і у цей час вона говорила по телефону. Через деякий час пролунав крик. Школярка випала з вікна між восьмим і дев’ятим поверхами. Про це повідомляють



За словами жителів, Інна ніколи не заходила до їхнього під’їзду і тут навіть не живуть її друзі.



Школярка була одна і, найімовірніше, випадково випала з вікна. Про це говорять мешканці будинку і в правоохоронних органах.



У поліції розповіли, що передсмертної записки виявлено не було.



Викладачі в школі добре відгукуються про дівчинку. Відзначають, що вона була життєрадісною і її любили однокласники.



За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Самогубство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Новояворівську (Львівська область) 10-класниця загинула, зайшовши вночі до чужого під’їзду багатоповерхівки.Дівчинка зайшла в під’їзд близько 3.30 і у цей час вона говорила по телефону. Через деякий час пролунав крик. Школярка випала з вікна між восьмим і дев’ятим поверхами. Про це повідомляють Факти За словами жителів, Інна ніколи не заходила до їхнього під’їзду і тут навіть не живуть її друзі.Школярка була одна і, найімовірніше, випадково випала з вікна. Про це говорять мешканці будинку і в правоохоронних органах.У поліції розповіли, що передсмертної записки виявлено не було.Викладачі в школі добре відгукуються про дівчинку. Відзначають, що вона була життєрадісною і її любили однокласники.За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Самогубство.

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