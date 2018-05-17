У морзі на Київщині переплутали тіла двох пенсіонерів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:43
На Київщині в морзі переплутали тіла двох дідусів. Перша родина поховала не свого родича та навіть не помітила цього.
Помилку виявили лише тоді, коли другій родині привезли труну не з тим тілом, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Покійний батько Олександра мав дві могили за декілька днів. З моргу лікарні, де помер Євген Микитович, до рідної хати спершу привезли труну з іншим небіжчиком. Родина покійного одразу поїхала до моргу шукати рідне тіло.
"Знайшли відповідальну, яка одягала тіло і укладала в гроб. Коли почали з'ясовувати, то виявилося, що тіло забрали в суботу, а в неділю був похорон", – розказує син померлого Олександр Оніпко.
Перша родина поховала не свого родича та навіть не помітила цього. Помилку виявили лише тоді, коли другій родині привезли труну не з тим тілом. Обидві родини вже написали заяву до поліції на службову недбалість працівників лікарні.
Далі поїхали до сім’ї, якій помилково віддали тіло їхнього дідуся. З труною, в якій був чужий небіжчик. Ті відразу впізнали свого родича. На питання, як могли поховати не ту людину, там відповіді не знайшли.
Того ж дня провели ексгумацію та перепоховали вже свого дідуся. У родині, яка поховала чужого небіжчика те, що недобачили виправдовують шоком. Кажуть, що тіло видали за документами. Брат з донькою не звернули уваги і на те, що їхній родич був з волоссям, а видали їм - лисого. Кажуть, що напередодні їм пропонували послугу гоління небіжчика.
У районній лікарні, в морзі якої переплутали тіла, ситуацію не коментують. Кажуть лише, що проводиться службова перевірка.
Обидві родини вже написали заяву до поліції на службову недбалість працівників моргу. Олександр каже, що у лікарні звинувачують родичів, які недобачили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Помилку виявили лише тоді, коли другій родині привезли труну не з тим тілом, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Покійний батько Олександра мав дві могили за декілька днів. З моргу лікарні, де помер Євген Микитович, до рідної хати спершу привезли труну з іншим небіжчиком. Родина покійного одразу поїхала до моргу шукати рідне тіло.
"Знайшли відповідальну, яка одягала тіло і укладала в гроб. Коли почали з'ясовувати, то виявилося, що тіло забрали в суботу, а в неділю був похорон", – розказує син померлого Олександр Оніпко.
Перша родина поховала не свого родича та навіть не помітила цього. Помилку виявили лише тоді, коли другій родині привезли труну не з тим тілом. Обидві родини вже написали заяву до поліції на службову недбалість працівників лікарні.
Далі поїхали до сім’ї, якій помилково віддали тіло їхнього дідуся. З труною, в якій був чужий небіжчик. Ті відразу впізнали свого родича. На питання, як могли поховати не ту людину, там відповіді не знайшли.
Того ж дня провели ексгумацію та перепоховали вже свого дідуся. У родині, яка поховала чужого небіжчика те, що недобачили виправдовують шоком. Кажуть, що тіло видали за документами. Брат з донькою не звернули уваги і на те, що їхній родич був з волоссям, а видали їм - лисого. Кажуть, що напередодні їм пропонували послугу гоління небіжчика.
У районній лікарні, в морзі якої переплутали тіла, ситуацію не коментують. Кажуть лише, що проводиться службова перевірка.
Обидві родини вже написали заяву до поліції на службову недбалість працівників моргу. Олександр каже, що у лікарні звинувачують родичів, які недобачили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На подвір'я депутата Волиньради кинули вибухівку
Сьогодні, 08:59
У морзі на Київщині переплутали тіла двох пенсіонерів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:43
Головне – адаптуватися: волинські сімейні лікарі тішаться результатами медреформи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
На Волині вкотре відбудеться фестиваль «Студентська республіка»
Сьогодні, 07:28