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У морзі на Київщині переплутали тіла двох пенсіонерів. ВІДЕО

У морзі на Київщині переплутали тіла двох пенсіонерів. ВІДЕО
На Київщині в морзі переплутали тіла двох дідусів. Перша родина поховала не свого родича та навіть не помітила цього.

Помилку виявили лише тоді, коли другій родині привезли труну не з тим тілом, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Покійний батько Олександра мав дві могили за декілька днів. З моргу лікарні, де помер Євген Микитович, до рідної хати спершу привезли  труну з іншим небіжчиком. Родина покійного одразу поїхала до моргу шукати рідне тіло.

"Знайшли відповідальну, яка одягала тіло і укладала в гроб. Коли почали з'ясовувати, то виявилося, що тіло забрали в суботу, а в неділю був похорон", – розказує син померлого Олександр Оніпко.

Перша родина поховала не свого родича та навіть не помітила цього. Помилку виявили лише тоді, коли другій родині привезли труну не з тим тілом. Обидві родини вже написали заяву до поліції на службову недбалість працівників лікарні.  

Далі поїхали до сім’ї, якій помилково віддали тіло їхнього дідуся. З труною, в якій був чужий небіжчик. Ті відразу впізнали свого родича. На питання, як могли поховати не ту людину, там відповіді не знайшли.

Того ж дня провели ексгумацію та перепоховали вже свого дідуся. У родині, яка поховала чужого небіжчика те, що недобачили виправдовують шоком. Кажуть, що тіло видали за документами. Брат з донькою не звернули уваги і на те, що їхній родич був з волоссям, а видали їм - лисого. Кажуть, що напередодні їм пропонували послугу гоління небіжчика.

У районній лікарні, в морзі якої переплутали тіла, ситуацію не коментують. Кажуть лише, що проводиться службова перевірка.

Обидві родини вже написали заяву до поліції на службову недбалість працівників моргу. Олександр каже, що у лікарні звинувачують родичів, які недобачили.


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Теги: тіло, морг, випадок, Кивїщина
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