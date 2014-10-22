Місцеві бюджети на Волині отримали майже півтора мільйона податків

Понад 1,4 мільярда гривень податкових платежів отримали місцевібюджети Волині за підсумками січня-квітня 2019 року.Це на 23,5 відсотка більше проти аналогічного періоду торік, – інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.Ріст надходжень місцевих бюджетів – результат скоординованих зусильпредставників усіх гілок влади в питанні детінізації економіки.Окремо варто відзначити дієву позицію лідерів територіальних громад в питанні впорядкування відносин власності та землекористування, - констатують в ГУ ДФС у Волинській області.«Безперечний позитив у забезпеченні надходжень до місцевих бюджетів- показник ефективності роботи територіальних органів ДФС. Наша постійна взаємодія з органами місцевого самоврядування, діалог з представниками бізнесу та якісні послуги, які надаються у Центрах обслуговування платників, сприяють росту надходжень та підвищенню податкової культури», – зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів підкреслила, що завдяки стабільномуросту місцевих бюджетів громади можуть впевнено планувати і фінансувати в межах наданих повноважень заходи з розвитку територій.«В особі працівників органів ДФС представники місцевої влади тагромадяни мають компетентних консультантів-помічників, які нададутьнеобхідну інформацію щодо виконання податкових зобов’язань. Водночас ми потребуємо інформації від владних структур та громадськості щодо можливих зловживань з тим, щоб вживати в межах компетенції заходи контрольно-перевірочного характеру.Отож, сподіваємося на обопільно корисний обмін інформацією та діалог», - підсумувала Світлана Савчук.