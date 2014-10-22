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Місцеві бюджети на Волині отримали майже півтора мільйона податків

Місцеві бюджети на Волині отримали майже півтора мільйона податків
Понад 1,4 мільярда гривень податкових платежів отримали місцеві
бюджети Волині за підсумками січня-квітня 2019 року.

Це на 23,5 відсотка більше проти аналогічного періоду торік, – інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.

Ріст надходжень місцевих бюджетів – результат скоординованих зусиль
представників усіх гілок влади в питанні детінізації економіки.

Окремо варто відзначити дієву позицію лідерів територіальних громад в питанні впорядкування відносин власності та землекористування, - констатують в ГУ ДФС у Волинській області.

«Безперечний позитив у забезпеченні надходжень до місцевих бюджетів
- показник ефективності роботи територіальних органів ДФС. Наша постійна взаємодія з органами місцевого самоврядування, діалог з представниками бізнесу та якісні послуги, які надаються у Центрах обслуговування платників, сприяють росту надходжень та підвищенню податкової культури», – зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Керівник волинських фіскалів підкреслила, що завдяки стабільному
росту місцевих бюджетів громади можуть впевнено планувати і фінансувати в межах наданих повноважень заходи з розвитку територій.

«В особі працівників органів ДФС представники місцевої влади та
громадяни мають компетентних консультантів-помічників, які нададуть
необхідну інформацію щодо виконання податкових зобов’язань. Водночас ми потребуємо інформації від владних структур та громадськості щодо можливих зловживань з тим, щоб вживати в межах компетенції заходи контрольно-перевірочного характеру.

Отож, сподіваємося на обопільно корисний обмін інформацією та діалог», - підсумувала Світлана Савчук.

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Теги: бюджет, Волинь, ГУ ДФС, Савчук
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