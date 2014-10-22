Місцеві бюджети на Волині отримали майже півтора мільйона податків
Сьогодні, 08:51
Понад 1,4 мільярда гривень податкових платежів отримали місцеві
бюджети Волині за підсумками січня-квітня 2019 року.
Це на 23,5 відсотка більше проти аналогічного періоду торік, – інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.
Ріст надходжень місцевих бюджетів – результат скоординованих зусиль
представників усіх гілок влади в питанні детінізації економіки.
Окремо варто відзначити дієву позицію лідерів територіальних громад в питанні впорядкування відносин власності та землекористування, - констатують в ГУ ДФС у Волинській області.
«Безперечний позитив у забезпеченні надходжень до місцевих бюджетів
- показник ефективності роботи територіальних органів ДФС. Наша постійна взаємодія з органами місцевого самоврядування, діалог з представниками бізнесу та якісні послуги, які надаються у Центрах обслуговування платників, сприяють росту надходжень та підвищенню податкової культури», – зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів підкреслила, що завдяки стабільному
росту місцевих бюджетів громади можуть впевнено планувати і фінансувати в межах наданих повноважень заходи з розвитку територій.
«В особі працівників органів ДФС представники місцевої влади та
громадяни мають компетентних консультантів-помічників, які нададуть
необхідну інформацію щодо виконання податкових зобов’язань. Водночас ми потребуємо інформації від владних структур та громадськості щодо можливих зловживань з тим, щоб вживати в межах компетенції заходи контрольно-перевірочного характеру.
Отож, сподіваємося на обопільно корисний обмін інформацією та діалог», - підсумувала Світлана Савчук.
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бюджети Волині за підсумками січня-квітня 2019 року.
Це на 23,5 відсотка більше проти аналогічного періоду торік, – інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.
Ріст надходжень місцевих бюджетів – результат скоординованих зусиль
представників усіх гілок влади в питанні детінізації економіки.
Окремо варто відзначити дієву позицію лідерів територіальних громад в питанні впорядкування відносин власності та землекористування, - констатують в ГУ ДФС у Волинській області.
«Безперечний позитив у забезпеченні надходжень до місцевих бюджетів
- показник ефективності роботи територіальних органів ДФС. Наша постійна взаємодія з органами місцевого самоврядування, діалог з представниками бізнесу та якісні послуги, які надаються у Центрах обслуговування платників, сприяють росту надходжень та підвищенню податкової культури», – зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів підкреслила, що завдяки стабільному
росту місцевих бюджетів громади можуть впевнено планувати і фінансувати в межах наданих повноважень заходи з розвитку територій.
«В особі працівників органів ДФС представники місцевої влади та
громадяни мають компетентних консультантів-помічників, які нададуть
необхідну інформацію щодо виконання податкових зобов’язань. Водночас ми потребуємо інформації від владних структур та громадськості щодо можливих зловживань з тим, щоб вживати в межах компетенції заходи контрольно-перевірочного характеру.
Отож, сподіваємося на обопільно корисний обмін інформацією та діалог», - підсумувала Світлана Савчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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