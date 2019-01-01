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Курс валют у Луцьку на 8 травня

Курс валют у Луцьку на 8 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.241, а продаж - 26.609.

Євро при купівлі становить - 29.262, продажу - 29.876.

Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.414.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.588, продаж - 7.050.

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Теги: курс валют, Луцьк
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