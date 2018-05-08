В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення





Пам'ятний день 8 травня, у річницю капітуляції нацистської Німеччини, в Україні встановлений указом Президента від 24 березня 2015 року, - передає



Відповідно до указу Президента України, метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму.



8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла Акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Нацистської Німеччини, підписаний наступником Гітлера, президентом Німеччини Карлом Деніцом.



Резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченою до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, проголошені присвячені пам’яті жертв цієї війни Дні пам’яті та примирення, що відзначаються 8 та 9 травня.



Європейський Союз затвердив 9 травня як День Європи на саміті в Мілані 1985 року, вирішивши увічнити день проголошення Декларації Шумана. Також 9 травня вважається Днем народження Європейського Союзу.

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