Лучан запрошують на святкування Дня Матері у «ПортCity»*
Сьогодні, 09:50
12 травня в «ПортCity» відбудеться святкування Дня Матері.
На першому поверсі з 11:00 гостей ТРЦ чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі матимуть змогу придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.
З 13:00 на першому поверсі для дітей будуть проводитись безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків для матусь.
Також протягом дня відвідувачів чекає музична програма з цінними подарунками та показ літніх колекцій одягу «мама + донька» о 17:00.
Окрім того, спеціально до Дня Матері на арені розваг GeneratorCity вхід з мамою – безкоштовний (оплачується лише квиток на одну особу).
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На першому поверсі з 11:00 гостей ТРЦ чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі матимуть змогу придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.
З 13:00 на першому поверсі для дітей будуть проводитись безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків для матусь.
Також протягом дня відвідувачів чекає музична програма з цінними подарунками та показ літніх колекцій одягу «мама + донька» о 17:00.
Окрім того, спеціально до Дня Матері на арені розваг GeneratorCity вхід з мамою – безкоштовний (оплачується лише квиток на одну особу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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