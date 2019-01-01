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Лучан запрошують на святкування Дня Матері у «ПортCity»*

Лучан запрошують на святкування Дня Матері у «ПортCity»*
12 травня в «ПортCity» відбудеться святкування Дня Матері.

На першому поверсі з 11:00 гостей ТРЦ чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі матимуть змогу придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.
 
З 13:00 на першому поверсі для дітей будуть проводитись безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків для матусь.

Також протягом дня відвідувачів чекає музична програма з цінними подарунками та показ літніх колекцій одягу «мама + донька» о 17:00.

Окрім того, спеціально до Дня Матері на арені розваг GeneratorCity вхід з мамою – безкоштовний (оплачується лише квиток на одну особу).

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Теги: ПортCity
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