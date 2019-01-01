Лучан запрошують на святкування Дня Матері у «ПортCity»*





На першому поверсі з 11:00 гостей ТРЦ чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі матимуть змогу придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.



З 13:00 на першому поверсі для дітей будуть проводитись безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків для матусь.



Також протягом дня відвідувачів чекає музична програма з цінними подарунками та показ літніх колекцій одягу «мама + донька» о 17:00.



Окрім того, спеціально до Дня Матері на арені розваг GeneratorCity вхід з мамою – безкоштовний (оплачується лише квиток на одну особу).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 травня в «ПортCity» відбудеться святкування Дня Матері.На першому поверсі з 11:00 гостей ТРЦ чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі матимуть змогу придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.З 13:00 на першому поверсі для дітей будуть проводитись безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків для матусь.Також протягом дня відвідувачів чекає музична програма з цінними подарунками та показ літніх колекцій одягу «мама + донька» о 17:00.Окрім того, спеціально до Дня Матері на арені розваг GeneratorCity вхід з мамою – безкоштовний (оплачується лише квиток на одну особу).

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