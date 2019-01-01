«Волиньобленерго» повертає лучанам техніку, яка згоріла у будинках на Вересневому
Сьогодні, 10:10
Працівники "Волиньобленерго" повертають відремонтовані електроприлади, які зіпсувалися у лучан після аварії у мікрорайоні Вересневе.
Нагадаємо, через різкий перепад напруги 2 травня без електроенергії лишилося дві сотні будинків, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"Наша мікрохвильовка вже не є новою, але вона в мене робоча. Я свою техніку дуже шаную, звертаюся до неї на "Ви", бо вона не є дешева... Але що так швидко відремонтують, то не думали", - зазначила лучанка Марія Сікорська.
Приблизно 90 приладів згоріло внаслідок аварії. Переважно вийшли з ладу тюнери і роутери. Незначною мірою мікрохвильовки, телевізори і холодильники. Першу партію відремонтованої побутової техніки уже повернули споживачам.
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Нагадаємо, через різкий перепад напруги 2 травня без електроенергії лишилося дві сотні будинків, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"Наша мікрохвильовка вже не є новою, але вона в мене робоча. Я свою техніку дуже шаную, звертаюся до неї на "Ви", бо вона не є дешева... Але що так швидко відремонтують, то не думали", - зазначила лучанка Марія Сікорська.
Приблизно 90 приладів згоріло внаслідок аварії. Переважно вийшли з ладу тюнери і роутери. Незначною мірою мікрохвильовки, телевізори і холодильники. Першу партію відремонтованої побутової техніки уже повернули споживачам.
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