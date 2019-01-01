Встигніть придбати: у ЖК «Струмочок» продають останній збудований котедж*
Сьогодні, 10:15
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує придбати останній котедж з уже збудованих у ЖК «Струмочок».
Останній непроданий котедж з уже збудованих у «Струмочку» чекає свого господаря. Тут – два поверхи, 128,4 м² площі і велика присадибна ділянка. А ще – можливість оселитися в ультрасучасному, по-європейськи продуманому і добротно втіленому житловому комплексі від Будівельної компанії «Інвестор», – пише Перший.
Комптекс будують у Струмівці. Котедж – останній із шести уже збудованих. Термін здачі в експлуатацію – до кінця 2019 року. Ціна – $62 000. Площа – 128,4 м².
Що у котеджі
Загалом котедж – негроміздкий, комфортний, продуманий і затишний. На першому поверсі – простора вітальня, площею 28,33 м². Є також кухня, ще одна кімната та санвузол.
На другому поверсі чотири кімнати. Одна зі спалень – найбільша, має площу 15,58 м². Решта за площею приблизно однакові – по 13 м². На другому поверсі – ще один санвузол.
У будинку встановлені енергоощадні вікна, є автономне опалення.
Будинок продається з повністю завершеними зовнішніми роботами.
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Що біля котеджу
Будинок продається ще й з готовим парканом. Як і личить сучасному містечку, усі паркани у «Струмочку» виконані в однму стилі.
Біля котеджу є доволі велика присадибна ділянка. Загальна площа ділянки – близько 7 соток.
На подвір’ї котеджу можна зробити великий та красивий газон, встановити альтанку, влаштувати простір для дозвілля, пікніків і святкувань.
Читати більше про те, яке сучасне житло вважається найкращим.
Що у житловому комплексі?
Новий житловий комплекс «Струмочок», окрім будинків, котеджів і таунхаусів, матиме великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. До слова, неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв.
У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей. Організована робота з огляду за територією.
Щоб краще уявити, який вигляд матиме ЖК «Струмочок», у будівельній компаній розробили проект (дивіться тут) та макет (клікніть сюди).
Натисніть сюди, щоб подивитись весняний фотозвіт з будівництва «Струмочка»
Як придбати котедж?
Телефон:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу в Луцьку:
вул. Цегельна, 28
вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Останній непроданий котедж з уже збудованих у «Струмочку» чекає свого господаря. Тут – два поверхи, 128,4 м² площі і велика присадибна ділянка. А ще – можливість оселитися в ультрасучасному, по-європейськи продуманому і добротно втіленому житловому комплексі від Будівельної компанії «Інвестор», – пише Перший.
Комптекс будують у Струмівці. Котедж – останній із шести уже збудованих. Термін здачі в експлуатацію – до кінця 2019 року. Ціна – $62 000. Площа – 128,4 м².
Що у котеджі
Загалом котедж – негроміздкий, комфортний, продуманий і затишний. На першому поверсі – простора вітальня, площею 28,33 м². Є також кухня, ще одна кімната та санвузол.
На другому поверсі чотири кімнати. Одна зі спалень – найбільша, має площу 15,58 м². Решта за площею приблизно однакові – по 13 м². На другому поверсі – ще один санвузол.
У будинку встановлені енергоощадні вікна, є автономне опалення.
Будинок продається з повністю завершеними зовнішніми роботами.
Дізнатися про те, як оформити кредит на житло у Струмочку
Що біля котеджу
Будинок продається ще й з готовим парканом. Як і личить сучасному містечку, усі паркани у «Струмочку» виконані в однму стилі.
Біля котеджу є доволі велика присадибна ділянка. Загальна площа ділянки – близько 7 соток.
На подвір’ї котеджу можна зробити великий та красивий газон, встановити альтанку, влаштувати простір для дозвілля, пікніків і святкувань.
Читати більше про те, яке сучасне житло вважається найкращим.
Що у житловому комплексі?
Новий житловий комплекс «Струмочок», окрім будинків, котеджів і таунхаусів, матиме великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. До слова, неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв.
У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей. Організована робота з огляду за територією.
Щоб краще уявити, який вигляд матиме ЖК «Струмочок», у будівельній компаній розробили проект (дивіться тут) та макет (клікніть сюди).
Натисніть сюди, щоб подивитись весняний фотозвіт з будівництва «Струмочка»
Як придбати котедж?
Телефон:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу в Луцьку:
вул. Цегельна, 28
вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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