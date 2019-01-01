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Встигніть придбати: у ЖК «Струмочок» продають останній збудований котедж*

Встигніть придбати: у ЖК «Струмочок» продають останній збудований котедж*
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує придбати останній котедж з уже збудованих у ЖК «Струмочок».

Останній непроданий котедж з уже збудованих у «Струмочку» чекає свого господаря. Тут – два поверхи, 128,4 м² площі і велика присадибна ділянка. А ще – можливість оселитися в ультрасучасному, по-європейськи продуманому і добротно втіленому житловому комплексі від Будівельної компанії «Інвестор», – пише Перший.

Комптекс будують у Струмівці. Котедж – останній із шести уже збудованих. Термін здачі в експлуатацію – до кінця 2019 року. Ціна – $62 000. Площа – 128,4 м².

Що у котеджі

Загалом котедж – негроміздкий, комфортний, продуманий і затишний. На першому поверсі – простора вітальня, площею 28,33 м². Є також кухня, ще одна кімната та санвузол.

На другому поверсі чотири кімнати. Одна зі спалень – найбільша, має площу 15,58 м². Решта за площею приблизно однакові – по 13 м². На другому поверсі – ще один санвузол.

У будинку встановлені енергоощадні вікна, є автономне опалення.

Будинок продається з повністю завершеними зовнішніми роботами.

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Встигніть придбати: у ЖК «Струмочок» продають останній збудований котедж*


Що біля котеджу

Будинок продається ще й з готовим парканом. Як і личить сучасному містечку, усі паркани у «Струмочку» виконані в однму стилі.

Біля котеджу є доволі велика присадибна ділянка. Загальна площа ділянки – близько 7 соток.

На подвір’ї котеджу можна зробити великий та красивий газон, встановити альтанку, влаштувати простір для дозвілля, пікніків і святкувань.

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Що у житловому комплексі?

Новий житловий комплекс «Струмочок», окрім будинків, котеджів і таунхаусів, матиме великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. До слова, неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв.

У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей. Організована робота з огляду за територією.

Щоб краще уявити, який вигляд матиме ЖК «Струмочок», у будівельній компаній розробили проект (дивіться тут) та макет (клікніть сюди).

Натисніть сюди, щоб подивитись весняний фотозвіт з будівництва «Струмочка»



Як придбати котедж?

Телефон:

096 030 20 10

Адреса відділів продажу в Луцьку:

вул. Цегельна, 28

вул. Коперника, 13 в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор
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