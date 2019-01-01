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У кінотеатрі «PremierCity» покажуть відразу три прем'єри*

У кінотеатрі «PremierCity» покажуть відразу три прем'єри*
Кінотеатр «PremierCity» пропонує переглянути лучанам та гостям міста відразу три прем'єри.

Фантастичний фільм «Покемон детектив Пікачу» 0+, 3D

Відомий детектив Гаррі Гудман таємним чином зникає після автокатастрофи. У пошуках батька його син Тім відправляється до Райм-Сіті, де він зустрічає електричного покемона Пікачу. Найбільшим здивуванням хлопця стало те, що він розуміє мову кудлатого детектива. Разом вони починають розслідувати зникнення Гаррі Гудмана.

Квитки: https://premiercity.com.ua/pokemon-detektiv-pikachu-pokemon-detective-pikachu-7596/

У кінотеатрі «PremierCity» покажуть відразу три прем'єри*


Комедія «Шахрайки» 16+

Зовсім випадково зустрілися дві яскраві жінки. Кожна з них заробляє на безхмарне життя тим, що ошукує багатих чоловіків. В них тільки суми різняться. Менш успішна у цій справі Лонні просить досвідченішу шахрайку навчити її усім своїм секретам. Леді беруться до справи з подвійною силою.

Квитки: https://premiercity.com.ua/shahraiki-the-hustle-7600/

У кінотеатрі «PremierCity» покажуть відразу три прем'єри*


Фільм «Омен: переродження» 16+

У Сари та Джона Тернерів народжується син Майлз. Майже відразу, подружжя помічає, що їх син особливий. Він розвивається набагато швидше ніж його однолітки, а в 8 років з хлопчиком відбуваються зловісні зміни. Навколо нього починають відбуватись жахливі події. Зовсім скоро Сара розуміє, що все це може бути результатом впливу надприродних сил.

Квитки: https://premiercity.com.ua/omen-pererodzhennya-the-prodigy-7557/

У кінотеатрі «PremierCity» покажуть відразу три прем'єри*

У кінотеатрі «PremierCity» покажуть відразу три прем'єри*

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Теги: ПортCity
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