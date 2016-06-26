На Алтаї лавина накрила групу туристів: загинуло 7 людей





Про це повідомляє російське видання ТАСС із посиланням на прес-службу ГУ МНС по регіону, - передає



“6 травня о районі Південно-Чуйського хребта сталося сходження лавини: семеро людей загинули, двоє вижили тільки сьогодні дісталися до села Кош-Агач. Повідомити раніше про подію вони не могли: там (в горах) зв’язку не було. Повідомили тільки сьогодні. У 14:00 (10:00 Київ) на місце події вилітає вертоліт з рятувальниками з Горно-Алтайська для проведення пошукових робіт, вилучення туристів з-під лавини”, — сказав співрозмовник агентства.



Як повідомляв УНН, три альпініста загинули в результаті сходу лавини в горах канадського національного заповідника Банф (західна провінція Альберта).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Туристична група з дев’яти осіб потрапила 6 травня під лавину на Південно-Чуйському хребті в Республіці Алтай, в результаті семеро людей загинули, двом вдалося вижити.Про це повідомляє російське видання ТАСС із посиланням на прес-службу ГУ МНС по регіону, - передає УНН “6 травня о районі Південно-Чуйського хребта сталося сходження лавини: семеро людей загинули, двоє вижили тільки сьогодні дісталися до села Кош-Агач. Повідомити раніше про подію вони не могли: там (в горах) зв’язку не було. Повідомили тільки сьогодні. У 14:00 (10:00 Київ) на місце події вилітає вертоліт з рятувальниками з Горно-Алтайська для проведення пошукових робіт, вилучення туристів з-під лавини”, — сказав співрозмовник агентства.Як повідомляв УНН, три альпініста загинули в результаті сходу лавини в горах канадського національного заповідника Банф (західна провінція Альберта).

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