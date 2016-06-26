вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Алтаї лавина накрила групу туристів: загинуло 7 людей

На Алтаї лавина накрила групу туристів: загинуло 7 людей
Туристична група з дев’яти осіб потрапила 6 травня під лавину на Південно-Чуйському хребті в Республіці Алтай, в результаті семеро людей загинули, двом вдалося вижити.

Про це повідомляє російське видання ТАСС із посиланням на прес-службу ГУ МНС по регіону, - передає УНН.

“6 травня о районі Південно-Чуйського хребта сталося сходження лавини: семеро людей загинули, двоє вижили тільки сьогодні дісталися до села Кош-Агач. Повідомити раніше про подію вони не могли: там (в горах) зв’язку не було. Повідомили тільки сьогодні. У 14:00 (10:00 Київ) на місце події вилітає вертоліт з рятувальниками з Горно-Алтайська для проведення пошукових робіт, вилучення туристів з-під лавини”, — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНН, три альпініста загинули в результаті сходу лавини в горах канадського національного заповідника Банф (західна провінція Альберта).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Алтай, туристи, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому ЦНАПі зареєстрували 86 шлюбів з іноземцями
Сьогодні, 10:49
У селі на Волині виявили величезну кількість боєприпасів часів війни
Сьогодні, 10:33
На Алтаї лавина накрила групу туристів: загинуло 7 людей
Сьогодні, 10:28
Встигніть придбати: у ЖК «Струмочок» продають останній збудований котедж*
Сьогодні, 10:15
«Волиньобленерго» повертає лучанам техніку, яка згоріла у будинках на Вересневому
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
У Карпатах знайшли тіло туриста У Карпатах знайшли тіло туриста
21 січень, 09:33
У Львові в квартирі знайшли мертвими двох туристів У Львові в квартирі знайшли мертвими двох туристів
11 січень, 16:05
В Румунії через спеку гинуть люди В Румунії через спеку гинуть люди
26 червень, 2016, 09:01
Від ускладнень кору померла дитина Від ускладнень кору померла дитина
Сьогодні, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«АТБ»: простий спосіб не збавляти темпів розвитку понад десятиліття*
Сьогодні, 11:02
 0
У двір волинського депутата кинули гранату: деталі інциденту. ФОТО
Сьогодні, 10:55
 0
У луцькому ЦНАПі зареєстрували 86 шлюбів з іноземцями
Сьогодні, 10:49
 0
У селі на Волині виявили величезну кількість боєприпасів часів війни
Сьогодні, 10:33
 0
На Алтаї лавина накрила групу туристів: загинуло 7 людей
Сьогодні, 10:28
 0
Медіа
відео
1/8