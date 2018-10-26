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У селі на Волині виявили величезну кількість боєприпасів часів війни

У селі на Волині виявили величезну кількість боєприпасів часів війни
Поблизу села Нова Вижва виявили велику кількість артилерійських снарядів, гранат та мінометних мін часів Другої світової війни.

Про це повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політи апарату Старовижівської райдержадміністрації.

Піротехнічна служба управління ДCHC України у Волинській області проводить роботи по їх знешкодженню. Працює група в кількості 10 чоловік.

Піротехніки планують підірвати вибухонебезпечні предмети по місцю виявлення, оскільки існує велика небезпека перевезення до майданчиків підриву такої кількості боєприпасів.

Роботи планують завершити за 3 доби. В липні цього року також запланували проведення суцільного розмінування даної території.
У селі на Волині виявили величезну кількість боєприпасів часів війни

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Теги: боєприпаси, рятувальник, Волинь
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