У селі на Волині виявили величезну кількість боєприпасів часів війни





Про це повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політи апарату



Піротехнічна служба управління ДCHC України у Волинській області проводить роботи по їх знешкодженню. Працює група в кількості 10 чоловік.



Піротехніки планують підірвати вибухонебезпечні предмети по місцю виявлення, оскільки існує велика небезпека перевезення до майданчиків підриву такої кількості боєприпасів.



Роботи планують завершити за 3 доби. В липні цього року також запланували проведення суцільного розмінування даної території.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Нова Вижва виявили велику кількість артилерійських снарядів, гранат та мінометних мін часів Другої світової війни.Про це повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політи апарату Старовижівської райдержадміністрації Піротехнічна служба управління ДCHC України у Волинській області проводить роботи по їх знешкодженню. Працює група в кількості 10 чоловік.Піротехніки планують підірвати вибухонебезпечні предмети по місцю виявлення, оскільки існує велика небезпека перевезення до майданчиків підриву такої кількості боєприпасів.Роботи планують завершити за 3 доби. В липні цього року також запланували проведення суцільного розмінування даної території.

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