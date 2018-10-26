У селі на Волині виявили величезну кількість боєприпасів часів війни
Сьогодні, 10:33
Поблизу села Нова Вижва виявили велику кількість артилерійських снарядів, гранат та мінометних мін часів Другої світової війни.
Про це повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політи апарату Старовижівської райдержадміністрації.
Піротехнічна служба управління ДCHC України у Волинській області проводить роботи по їх знешкодженню. Працює група в кількості 10 чоловік.
Піротехніки планують підірвати вибухонебезпечні предмети по місцю виявлення, оскільки існує велика небезпека перевезення до майданчиків підриву такої кількості боєприпасів.
Роботи планують завершити за 3 доби. В липні цього року також запланували проведення суцільного розмінування даної території.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політи апарату Старовижівської райдержадміністрації.
Піротехнічна служба управління ДCHC України у Волинській області проводить роботи по їх знешкодженню. Працює група в кількості 10 чоловік.
Піротехніки планують підірвати вибухонебезпечні предмети по місцю виявлення, оскільки існує велика небезпека перевезення до майданчиків підриву такої кількості боєприпасів.
Роботи планують завершити за 3 доби. В липні цього року також запланували проведення суцільного розмінування даної території.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому ЦНАПі зареєстрували 86 шлюбів з іноземцями
Сьогодні, 10:49
У селі на Волині виявили величезну кількість боєприпасів часів війни
Сьогодні, 10:33
На Алтаї лавина накрила групу туристів: загинуло 7 людей
Сьогодні, 10:28