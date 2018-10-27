На Рівненщині жінка покусала воєнкома, коли той намагався вручити повістку її сину





До поліції звернувся постраждалий, він вимагає притягнути жінку до відповідальності,– пише



“Слідчо-оперативна група встановила, що матір із 21-річним сином того дня близько 10:30 йшли вулицею Івана Франка, коли поблизу них зупинився легковий автомобіль. Із салону у цивільному одязі вийшов чоловік і гукнув хлопця, аби той зупинився, однак матір сказала синові тікати. Тоді 33-річний житель Млинова схопив його рукою за наплічник, а жінка у цей момент вкусила чоловіка за палець”, – йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Рівненській області.



Жінка пояснила поліцейським, що відчула небезпеку, а тому і нанесла тілесні ушкодження чоловіку. Також вона переконує що не знала, що це працівник територіального центру комплектування, а повістки чи будь-яких інших документів у руках він не мав.



Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за попередньої кваліфікації умисні легкі тілесні ушкодження. Наразі проводяться слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Млинові Рівненської області 51-річна жінка покусала співробітника військового комісаріату, який намагався вручити повістку її 21-річному синові.До поліції звернувся постраждалий, він вимагає притягнути жінку до відповідальності,– пише «Україна live» “Слідчо-оперативна група встановила, що матір із 21-річним сином того дня близько 10:30 йшли вулицею Івана Франка, коли поблизу них зупинився легковий автомобіль. Із салону у цивільному одязі вийшов чоловік і гукнув хлопця, аби той зупинився, однак матір сказала синові тікати. Тоді 33-річний житель Млинова схопив його рукою за наплічник, а жінка у цей момент вкусила чоловіка за палець”, – йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Рівненській області.Жінка пояснила поліцейським, що відчула небезпеку, а тому і нанесла тілесні ушкодження чоловіку. Також вона переконує що не знала, що це працівник територіального центру комплектування, а повістки чи будь-яких інших документів у руках він не мав.Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за попередньої кваліфікації умисні легкі тілесні ушкодження. Наразі проводяться слідчі дії.

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