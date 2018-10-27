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На Рівненщині жінка покусала воєнкома, коли той намагався вручити повістку її сину

На Рівненщині жінка покусала воєнкома, коли той намагався вручити повістку її сину
У Млинові Рівненської області 51-річна жінка покусала співробітника військового комісаріату, який намагався вручити повістку її 21-річному синові.

До поліції звернувся постраждалий, він вимагає притягнути жінку до відповідальності,– пише «Україна live».

“Слідчо-оперативна група встановила, що матір із 21-річним сином того дня близько 10:30 йшли вулицею Івана Франка, коли поблизу них зупинився легковий автомобіль. Із салону у цивільному одязі вийшов чоловік і гукнув хлопця, аби той зупинився, однак матір сказала синові тікати. Тоді 33-річний житель Млинова схопив його рукою за наплічник, а жінка у цей момент вкусила чоловіка за палець”, – йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Жінка пояснила поліцейським, що відчула небезпеку, а тому і нанесла тілесні ушкодження чоловіку. Також вона переконує що не знала, що це працівник територіального центру комплектування, а повістки чи будь-яких інших документів у руках він не мав.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за попередньої кваліфікації умисні легкі тілесні ушкодження. Наразі проводяться слідчі дії.

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Теги: Рівне, Млинів, воєнком, армія, жінка покусала, поліція
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