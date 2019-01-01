У луцькому ЦНАПі зареєстрували 86 шлюбів з іноземцями

У Луцькому ЦНАПі за два роки поєднали серця 550 закоханих пар.Про це інформує Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на свої сторінціч у facebook.Нагадаємо Луцьк став одним з перших міст, в якому запровадили можливість швидкої реєстрації шлюбу. “Шлюб у скорочені строки” досить швидко став однією з найпопулярніших послуг у ЦНАП міста Луцька.Чимало шлюбів укладено з громадянами іноземних держав. Найчастіше — це Польща, Німеччина, Росія, Азербайджан, Грузія, Туреччина, Словаччина, Узбекистан та США. Рідше, Білорусь, Латвія, Македонія, Сербія, Хорватія, Вірменія, Ізраїль, Йорданія, Китай, Алжир, Ліван, Молдова, Єгипет, Марокко, Колумбія та Канада.Всього у ЦНАПі Луцька зареєстрували 86 шлюбів з іноземцями.