У луцькому ЦНАПі зареєстрували 86 шлюбів з іноземцями
Сьогодні, 10:49
У Луцькому ЦНАПі за два роки поєднали серця 550 закоханих пар.
Про це інформує Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на свої сторінціч у facebook.
Нагадаємо Луцьк став одним з перших міст, в якому запровадили можливість швидкої реєстрації шлюбу. “Шлюб у скорочені строки” досить швидко став однією з найпопулярніших послуг у ЦНАП міста Луцька.
Чимало шлюбів укладено з громадянами іноземних держав. Найчастіше — це Польща, Німеччина, Росія, Азербайджан, Грузія, Туреччина, Словаччина, Узбекистан та США. Рідше, Білорусь, Латвія, Македонія, Сербія, Хорватія, Вірменія, Ізраїль, Йорданія, Китай, Алжир, Ліван, Молдова, Єгипет, Марокко, Колумбія та Канада.
Всього у ЦНАПі Луцька зареєстрували 86 шлюбів з іноземцями.
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Про це інформує Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на свої сторінціч у facebook.
Нагадаємо Луцьк став одним з перших міст, в якому запровадили можливість швидкої реєстрації шлюбу. “Шлюб у скорочені строки” досить швидко став однією з найпопулярніших послуг у ЦНАП міста Луцька.
Чимало шлюбів укладено з громадянами іноземних держав. Найчастіше — це Польща, Німеччина, Росія, Азербайджан, Грузія, Туреччина, Словаччина, Узбекистан та США. Рідше, Білорусь, Латвія, Македонія, Сербія, Хорватія, Вірменія, Ізраїль, Йорданія, Китай, Алжир, Ліван, Молдова, Єгипет, Марокко, Колумбія та Канада.
Всього у ЦНАПі Луцька зареєстрували 86 шлюбів з іноземцями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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